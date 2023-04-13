Искусственный интеллект в украинских банках и на таможне: Федоров раскрыл детали

Американский стартап Clearview AI, занимающийся разработкой технологии искусственного интеллекта, планирует внедрить подобные инновации в украинскую таможню и банковскую сферу. Кроме того, в Украине может открыться офис компании с местными айтишниками.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров. Эта тема обсуждалась на состоявшейся 13 апреля в Киеве встрече с СЕО Clearview AI Хоаном Тон-Тхатом.

Глава Минцифры отметил, что компания может открыть офис в Украине – команду наберут из украинцев. Таким образом, талантливые украинские IT-специалисты смогут реализовать свой потенциал у себя на Родине.

Clearview AI заинтересована в развитии цифровой инфраструктуры Украины. Технологии компании уже внедрены в работе 14 государственных органов.

Одним из учреждений является Минобороны, которое с марта использует технологию распознавания лиц Clearview AI. Примечательно, что после начала полномасштабного вторжения Хоан Тон-Тхат сам направил украинскому правительству предложение помочь в раскрытии личности оккупантов, борьбе с фейками и идентификации погибших.

Также эту разработку можно использовать для воссоединения беженцев, разлученных со своими семьями, для выявления российских оперативников. Однако ее также и критикуют: якобы распознавание лиц может неверно идентифицировать людей на контрольно-пропускных пунктах и в бою, что приведет к гибели мирных граждан.

"Благодаря искусственному интеллекту удается распознавать лица российских военных преступников, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности. Также он помогает усилить безопасность блокпостов и пропускных пунктов", – отметил Федоров.

Он назвал ИИ-технологии важной составляющей победы Украины в войне с российской агрессией. "У россиян нет шансов в технологическом мире, пока на стороне Украины топовые компании", – подчеркнул вице-премьер.

Также OBOZREVATEL сообщал о привлечении чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT для рабочих процессов в Украине. Более половины работодателей назвали такой опыт применения ИИ полезным.

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