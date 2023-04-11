Криптобиржа WhiteBIT запускает собственный блокчейн: как будет работать тестнет

Одна из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT сделала важный шаг в своем развитии – после выпуска собственного актива WhiteBIT Token (WBT) в августе 2022 года компания запустила тестнет собственного блокчейна. Это важный этап перед вводом его в основную сеть, что позволит бирже усовершенствовать свой продукт и обеспечить надежность и безопасность пользователей.

Видео дня

Тестнет – это тестовая сеть, позволяющая опробовать функционал и возможности блокчейна в реальном времени, но без реальных цифровых активов. Наличие собственной сети сделает WBT самостоятельной единицей и превратит актив из токена в монету.

Для совместимости с контрактами и решениями экосистемы Ethereum блокчейн WB Network был разработан на основе Geth (Go-Ethereum). Он работает на механизме консенсуса Proof-of-Authority (PoA).

От Proof-of-Work (PoW) и Proof-of-Stake (PoS) этот алгоритм отличается тем, что вместо майнеров и стейкеров право на генерацию новых блоков и подтверждение транзакций имеют известные и доверенные члены сети. Их выбирают заранее, а их идентификаторы известны – это позволяет снизить усилия, необходимые для достижения консенсуса, и снизить энергетические затраты по сравнению с PoW. Преимуществами такого алгоритма являются:

низкие комиссии за транзакции;

прогнозируемый интервал между созданием двух блоков;

надежность (защита от единичных взломов);

высокий показатель TPS (Transactions Per Second, с англ. количество транзакций, которые сеть может обработать в секунду).

По данным WB Network Explorer, показатель TPS сети достаточно высок – 5,63. Средняя комиссия равна 1 Gwei, то есть 0,000000001 ETH (миллиардная доля монеты).

Подключиться к сети и получить тестовые WBT можно в несколько шагов:

на страницу Faucet | WB Explorer ;

ввести адрес своего криптокошелька Metamask в текстовое поле;

подтвердить и нажать кнопку Claim.

Чтобы протестировать сеть, можно отправить активы с одного счета на другой. Кроме того, можно еще и выпустить собственный смарт-контракт с помощью инструмента Remix (инструкция указана в документации).

Также WhiteBIT добавила еще один удобный способ снятия государственных валют – Checkout Visa. Теперь появилась возможность выводить BGN, CZK, EUR, PLN и USD не только с помощью Checkout Mastercard, но и Checkout Visa.

Checkout.com является одной из крупнейших финтех-компаний, предоставляющей услуги обработки платежей для других компаний. Платформа сочетает в себе цифровые платежи, аналитику и систему мониторинга мошеннических операций. Поэтому использование Checkout Visa – это безопасный и надежный способ получения платежей.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основанная в 2018 году. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

С начала полномасштабного вторжения WhiteBIT активно сотрудничает с Министерством иностранных дел для помощи гражданам Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что WhiteBIT активно интегрируется в европейские платежные системы, а также глобальные сервисы. У пользователей, в частности, расширяются возможности пополнения баланса.