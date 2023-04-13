Биткоин больше не лучший: кто отнял трон "короля криптовалют"

Криптовалюта Bitcoin уступила своему основному конкуренту Ethereum статус лучшего блокчейн-протокола. Кроме того, оказалось, что именно в этой сети расположены главные DeFi-проекты.

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Об этом говорится в рейтинге Crypto 40, собранном изданием Fortune. Авторы называют свой список уникальным: представленные в нем компании и проекты были отобраны за использующие технологии, а не за популярность своих руководителей или команд.

Рейтинг был разделен на восемь категорий: протоколы, CeFi (централизованное финансирование), DeFi (децентрализованное финансирование), TradFi (традиционное финансирование), NFT, венчурные фонды, аналитические компании и инфраструктурные фирмы. В каждой рубрике предусмотрено лишь пять мест.

Лучшим протоколом был признан Ethereum, а биткоину досталось второе место. Также в рубрике нашлись места для Polygon, Solana и Arbitrum.

Кроме того, лучшие проекты, вошедшие в категорию DeFi, оказались на базе Ethereum: Uniswap Labs, Lido, MakerDAO, Aave и Curve. Поэтому эфириум можно уверенно назвать триумфатором всего рейтинга в целом.

Лучшим централизованным проектом была названа криптобиржа Coinbase – она обогнала другие торговые площадки Binance и Kraken, а также Galaxy Digital и Circle (эмитент стейблкоина USDC). Тройка лидеров в категории TradFi выглядит так: Pay Pal, Robinhood и JPMorgan Chase.

Лучшим в NFT объявлен несомненный лидер в этом направлении, маркетплейс OpenSea. А производитель холодных, то есть аппаратных, криптокошельков Ledger стал лучшей инфраструктурной фирмой.

Среди венчурных фондов отметился Polychain Capital, а аналитической компанией №1 назвали Chainalysis.

Как видно, большую часть списка заняли самые крупные и успешные компании отрасли. Однако в Fortune обещают в следующих редакциях исправить эту ситуацию и уделить больше внимания проектам-новичкам, поскольку те уже наступают на пятки криптогигантам.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о резком скачке курса Ethereum, который произошел в апреле. Таким образом, криптосообщество готовилось к крупному обновлению сети этого альткоина.

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