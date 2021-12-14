Биткоин победил Китай: криптовалюта полностью восстановилась после запрета

Мировое производство биткоина полностью оправилось от того, что власти Китая запретили майнинг и любые операции с криптовалютой в стране. После этого в июле 2021 года более половины всех майнеров планеты практически одновременно отключились от сети.

Восстановление измеряется в хешрейте – совокупной вычислительной мощности всех майнеров в сети Bitcoin. После решения властей КНР этот показатель упал более чем на 50%, но вскоре майнинг-пулы начали переезжать в более криптодружественные страны.

Однако по данным Blockchain.com, к 13 декабря хешрейт полностью восстановился до докризисных показателей. Всего за пять месяцев после объявления Пекина хешрейт сети вырос примерно на 113%.

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В начале месяца этот показатель достиг отметки в 191 эксахешей в секунду (EH/s). Это своеобразный рекорд – больше было лишь однажды, 15 апреля (198 EH/s).

"Биткоин выдержал атаку национального государства Китая, фактически запретившего майнинг. Сеть проигнорировала это", – цитирует CNBC вице-президента майнинговой компании Foundry Кевина Чжана. Одна только его фирма помогла перевезти в Северную Америку оборудования для майнинга на более $400 млн.

Эксперты считают восстановление хешрейта хорошим признаком для роста курса первой криптовалюты. За последний месяц стоимость биткоина упала на 30%. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 14 декабря один токен торгуется на уровне $47,1 тыс.

Гендиректор компании Meow Брэндон Арванаги называет главным выводом из случившегося способность сети Bitcoin "выдержать атаку крупной сверхдержавы и через шесть месяцев стать сильнее, чем когда-либо". Поэтому теперь вопрос о том, что будет, если первую криптовалюту запретят где-то еще, можно считать решенным.

При этом, никто из опрошенных журналистами криптоаналитиков не мог представить, что хешрейт восстановится так быстро. Некоторые из них считали, что это случится не раньше января-февраля 2022 года, а другие – что еще позже.

Кевин Чжан называет причиной столь стремительного возобновления сети стремление США стать "новой майнинговой Меккой". Эксперт видит у этой страны "огромный аппетит к росту, созданию инфраструктуры и использованию неизрасходованной электроэнергии".

Быстрый подъем майнинговой отрасли в США вице-президент по бизнес-развитию компании Luxor Mining Алекс Браммер объясняет развитыми в этой стране рынками капитала и финансовыми инструментами. Многие американские операторы получили возможность быстро расшириться, получив финансирование извне.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, после запрета криптовалют в Китае эта страна вылетела из рейтинга стран, в которых добывают больше всего криптовалют. Их место заняли США, доля которых в среднемесячном глобальном хешрейте чеканки новых биткоинов и обработки транзакций выросла до 35,4%.