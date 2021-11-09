Биткоин и Ethereum побили новые исторические рекорды: сколько стоят и почему взлетели

Курс биткоина во вторник, 9 ноября, побил историческую отметку. Стоимость достигла точки в $68,5 тыс., но сейчас откатилась до $68 тыс. Эксперты отмечают резкое повышение спроса со стороны крупных инвесторов и фондов. В свою очередь курс Ethereum также обновил рекорд – $4,825.

За сутки цена биткоина выросла всего на 2,94%, чего хватило для достижение новой отметки. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinDesk.

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"Люди теперь понимают, что отсутствие какого-либо воздействия, даже небольшого количества, вероятно, не является хорошим шагом вперед, поэтому им приходится размещать по этой цене", – заявил главный операционный директор сингапурской компании Stack Funds Мэтью Дибб для Reuters.

Отмечается, что рыночный импульс набирает обороты с момента запуска в октябре фьючерсного биржевого фонда биткоинов в США. Это и повысило ожидания прибыли за счет потоков.

Повлияли на взлет курса и другие новости. В их число входят планы Grayscale (крупнейшего в мире менеджера цифровых валют) по преобразованию своего флагманского биткоин-траста в фонд, торгуемый на спотовой бирже биткоинов.

На прошлой неделе Grayscale подала заявку на включение в список фонда "будущего финансов". Он будет отслеживать компании, вовлеченные в растущую цифровую экономику.

При этом курс биткоина вскоре может обновить рекорд. "Они бросили все в зверя, но он все еще движется", – сказал стратег по платежам и ведущий подкаста Around the Coin Брайан Роммеле. Эксперт отметил, что "следующая остановка – $72 тыс.".

OBOZREVATEL ранее сообщал, что шведские власти призвали запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-work не только в этом королевстве, но и во всем Евросоюзе в целом. В Стокгольме считают такой способ добычи криптовалюты энергозатратным и, соответственно, угрожающим окружающей среды.