Биткоин побьет все рекорды: что ждет криптовалюту к концу года и через 10 лет

Стоимость биткоина недавно обновила свой исторический максимум, но в обозримом будущем первая криптовалюта может вырасти еще сильнее. При этом до $100 тыс. она все же не дойдет.

Об этом говорится в докладе "Обзор рынка и прогнозы за октябрь 2021", опубликованном криптобиржей Kraken. Аналитики видят схожесть в нынешних корреляциях курса биткоина и ситуации на рынке в 2017 году.

Они считают, что Bitcoin (BTC) может достичь отметки в $98 тыс., если в четвертом квартале года он продолжит так называемый бычий рост. "Бычий" тренд характеризуется благоприятными условиями и устойчивым ростом, что дает инвесторам уверенность в завтрашнем дне.

Видео дня

"При текущих темпах тенденция четвертого квартала (2021 года. – Ред.) наиболее близка к четвертому кварталу 2017 года с корреляцией 0,88. Следует отметить, что 4 квартал 2017 года с доходностью +220% стал для Bitcoin третьим лучшим 4 кварталом в истории", – утверждают в Kraken.

На этом фоне криптоэксперты напоминают, что ноябрь исторически имеет свойство к большей волатильности, а также приносит наибольшую ежемесячную доходность – это еще один аргумент в пользу роста показателей этого токена. Таким образом, по подсчетам Kraken, при росте на уровне 220% в 4 квартале 2021 года BTC достигнет показателя в $96 355.

В то же время, основываясь на данных анализа ончейн-транзакций Bitcoin от платформы Glassnode, криптовалютный эксперт Вилли Ву оценил возможность падения курса первой криптовалюты. Он пришел к выводу, что токен в любом случае удержится в зоне $50-60 тыс.

"Биткоин в настоящее время зацементировался как класс активов стоимостью $1 трлн. Трудно представить, как он упадет ниже этой зоны", – комментирует Ву ситуацию на рынке.

В свою очередь, российский блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов с этим не согласен. Он прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рынок биткоина скорректируется до $30 тыс. или даже ниже, но потом опять вырастет.

"Я допускаю, что на горизонте 10 лет мы увидим биткоин в 10 раз выше текущей цены", – заявил Смирнов РИА "Новости". Он считает, что в долгосрочной перспективе спрос на первую криптовалюту вырастет, а предложение упадет.

9 ноября была обновлена стоимость биткоина - $68 тыс. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 10 ноября курс первой криптовалюты скорректировался до уровня $66 969.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал, что такое биткоин-кошелек, каких видов он бывает и как его завести. Также вы можете узнать, как помешать киберпреступникам добраться до вашей криптовалюты.