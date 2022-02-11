Биткоин может взлететь почти до $50 тысяч – когда это случится

На следующей неделе – с 14 по 20 февраля – стоимость биткоина будет колебаться в рамках от 40 тыс. долларов до 46,5 тыс. долларов (от 1,11 млн грн до 1,29 млн грн по актуальному курсу). Взрывной рост не предвидится по причине сезонности – ведь в феврале рынок находится в ожидании решения по учетной ставке США.

В то же время не предвидится и резкого обвала стоимости криптовалюты. "Диапазон колебания цены выбран по техническим причинам. Он подразумевает пребывание котировок биткоина выше ожидаемых многими 30 тыс. долларов за монету, так как причин для тотальных распродаж не появилось", – рассказал OBOZREVATEL главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

При этом он обратил внимание на то, что к новостям относительно регулирования рынок уже привык – и слабо реагирует на них. В качестве примера эксперт привел ситуацию с сообщением о том, что Минфин РФ предложил обложить криптовалюту налогом на прибыль, которое так и не привело к продажам.

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"Предстоящие изменения монетарной политики рынок также воспринимает привычно. И все понимают, что защитные криптовалюты в момент фактических распродаж будут дорожать", – подчеркнул эксперт.

Сколько биткоин стоит сейчас

По состаянию на 13:18 11 февраля 2022 года, курс биткоина, по данным Coindesk, установился на уровне 43,453 тыс. долларов (1,22 млн грн). Это на 1,266 тыс. долларов меньше, чем в аналогичное время 30 января. И почти на 6,5 тыс. долларов больше, чем 31 января 2022-го.

От чего зависит курс биткоина?

Очень большое влияние на криптовалюты оказывает новостной фон. Он формируется при помощи СМИ, интернет-порталов, а также от заявлений и публикаций в соцсетях знаменитостей и специалистов. Это влияет на настроения трейдеров, а те уже решают: продавать или покупать биткоины.

Важным аспектом является и юридический фон. К примеру, запрет на майнинг криптовалют в Китае и официальное принятие Сальвадором криптовалюты как платежного средства повлияли на курс биткоина. В первом случае стоимость снизилась, во втором – выросла.

Влияет на первую криптовалюту и политическая ситуация в мире. Но этот фактор выступает даже в положительную сторону для "битка". Дело в том, что в случае возникновения нестабильной обстановки в стране большинство инвесторов ищут надежное хранилище для сбережений, одним из каковых и является криптовалюта.

Ну и, конечно же, на курс первой и главной криптовалюты влияет спрос и предложение. К примеру, если игроки рынка хотят купить монету, они выставляют крупные ордера на покупку, повышая стоимость актива. Но в случае, когда популярность достигает невысоких отметок и ей никто не интересуется, то курс находится на низких уровнях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году биткоин проиграл гонку за место главной криптовалюты для благотворительности. Такие пожертвования выросли более чем в 15 раз, но Ethereum был преимущественной монетой для этой цели.