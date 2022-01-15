Биткоин и Ethereum разочаровали: шесть криптовалют недели с шокирующим ростом

Вторая неделя 2022 года привела к росту ряда крупных и не очень криптоактивов. Некоторые из них показывают положительные результаты уже некоторое время, но Bitcoin и Ethereum среди них нет. Ведущие криптовалюты снова в хвосте поезда: если курс представителей топ-100 вырос максимум на треть, то "новички" показали рост в 23-30 раз.

OBOZREVATEL изучил движения рынка за 8-14 января и собрал шесть монет, которые росли в этот период активнее всего.

Secret (SCRT)

По данным CoinGecko, из сотни крупнейших по капитализации криптоактивов сильнее всего вырос Secret (SCRT). Он подорожал на 30% – до $7,83.

Это собственная монета децентрализованной сети для частных и безопасных вычислений Secret Network. Разработка может активно использоваться в децентрализованных финансах, Web3, машинном обучении, контроле доступа и других сферах.

Видео дня

Рост курса SCRT можно объяснить NFT-аукционом по мотивам культового фильма "Криминальное чтиво". Торги организованы на базе Secret Network режиссером Квентином Тарантино, начало запланировано на 17 января.

Dogecoin (DOGE)

Первый мемкоин в представлении не нуждается. За минувшие семь дней курс DOGE увеличился на 23% и достиг максимума с начала декабря 2021 года – $0,1971, а капитализация выросла почти до $26 млрд.

Этому способствовало то, что производитель электрокаров Tesla добавил на своем сайте возможность оплаты некоторых товаров в этой криптовалюте. В частности, за DOGE теперь можно купить брендированную пряжку для ремня, детский электроквадроцикл и свисток.

Oasis Network (ROSE)

Прошедшая неделя стала для DeFi-проекта Oasis Network знаменательной. 13 января его нативный токен ROSE установил новый исторический максимум (ATH) – $0,5258. На следующей день стоимость скорректировалась до $0,4875, а в недельном выражении рост составил почти 22%.

Как уже сообщалось, ROSE характеризуется масштабируемостью, высокой скоростью транзакций (до 1000 в секунду) и конфиденциальностью. Целью проекта является создание собственной DeFi-экосистемы и ее распространение на трейдеров и рынок в целом. Но в отношении активов типа ROSE следует мыслить шире, считают эксперты.

"Буквально в начале декабря мы наблюдали за активом и задавались вопросом – побьет ли он свой предыдущий ATH. В целом динамика этого токена с августа месяца отличается высокой волатильностью и периодическими скачками на рост. Рынком ROSE движут быки. Наряду с этим, Oasis Network запустил первую децентрализованную биржу YuzuSwap, и уже в первые 24 часа объем заблокированных средств на проекте составил порядка 100 млн, а объем торгов – более 300 млн. И это свидетельствует нам не столько об успешности Oasis Network, сколько о том, что спрос на децентрализованные продукты продолжит рост на волне 2021 года", – комментирует аналитик криптовалютной биржи WhiteBIT.

В долгосрочной перспективе ROSE может добиться значений $5-10 за единицу. Такой прогноз в своем Twitter дал криптоинвестор и инфлюенсер Малик Фарух.

Shiba Hunter (SHUNT)

Согласно данным CoinMarketCup, абсолютным лидером ушедшей недели стала криптовалюта SHUNT. Ее курс вырос в 30 раз, или на 3047%, хотя все равно остается на мизерном уровне – $0,00000001.

Это нативная монета еще не выпущенной play-to-earn игры Shiba Hunter. Согласно white paper проекта, его запуск запланирован на февраль 2022 года.

Создатели обещают, что Shiba Hunter подарит увлекательный опыт "игрокам, желающим получать доход, наслаждаясь видеоиграми". "Цель игры Shiba Hunter заключается в получении как можно большего количества очков, охотясь в метаджунглях, собирая монеты, чтобы увеличить свой счет", – говорится в документе.

Metaverse Future (METAF)

Еще одна недавно появившаяся криптовалюта – Metaverse Future. С 10 января ее курс вырос на 2368% и составил $0,1051.

METAF – еще один проект от создателей децентрализованной криптовалюты ALL BEST ICO. Metaverse Future размещен в сети Binance Smart Chain и сочетает в себе метавселенную и невзаимозаменяемые токены (NFT).

Ее предпродажа началась лишь в декабре 2021 года. А в феврале, согласно дорожной карте, запланирована интеграция монеты в тестовые сети, новые проекты и листинг на новых биржах.

SpongeBob Square (SPONGS)

SPONGS – еще один новичок на рынке криптоактивов. Это мем-токен, построенный на сети Binance Smart Chain, который появился лишь в январе 2022 года.

Сразу после выхода на рынок его курс взлетел в сотни раз, но после этого начал опускаться. По состоянию на 14 января стоимость токена за сутки потеряла 49%, составив $0,000000000471. Недельный прирост при этом составил почти 2000%.

На сайте проекта за SPONGS можно также купить толстовки с тематикой популярного мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", но цель основателей гораздо масштабнее. "Основная цель SPONGS – создание токенов, которые могут быть приняты широкой публикой в ​​качестве платежного средства, и мем-токенов. SPONGS освободит человечество от последствий инфляции", – говорится на сайте проекта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, к чему следует в 2022 году готовиться участникам криптовалютного рынка. Их ждет развитие DeFi-отрасли, усиление регулирования сектора в целом и появление физических биткоин-ETF.