Могут принести прибыль в 2022 году: 3 самых перспективных криптовалюты

В то время как курс биткоина в последнюю неделю декабря 2021 года отклонился на 3% со знаком минус, ряд криптоактивов, наоборот, наращивали цену, капитализацию и объемы торгов. За период 23-30 декабря по CoinMarketCap, в топ активов, которые выстояли падение рынка, вошли SUSHI, ROSE и FTM.

По оценкам аналитиков, они могут иметь перспективу на 2022 год. Вместе с тем инвестиции в криптовалюты – это высокорисковое предприятие, в результате которого можно потерять 100% вложений.

Sushi Swap (SUSHI)

SUSHI достиг своего первого All Time High (исторический максимум) за месяц до того, как пиковых значений достиг биткоин – в марте 2021 года. В последнюю неделю цена актива колебалась в пределах $6-9,8 за единицу.

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Показательно (на 450%) выросло количество запросов в гугле по SUSHI Token. Недельный прирост цены актива достигал от 40% до более 60%.

Вероятно, первая причина, по которой токен не просто выживает на рынке с момента выхода, а продолжает процветать, состоит в том, что он является форком, или ответвлением, Uniswap - автоматизированного маркет-мейкера (AMM), запустившего волну DeFi-проектов (децентрализованные финансы) в позапрошлом, 2020-м, году.

Задача AMM - создавать ликвидность активов на децентрализованных биржах криптовалют. Те биржи, что работают на базе AMM, взаимодействуют с пулами ликвидности, финансируемыми в конкретной цепочке торговых пар.

Ликвидность предоставляется другими пользователями, которые получают пассивный доход (процент от пула ликвидности) на свой депозит с торговых комиссий. Возможность получать пассивный доход – одна из значительных и движущих причин роста актива.

29 декабря SUSHI достиг ценового значения, которое можно назвать значительным. Если анализировать актив в разрезе последнего года, аналогичная цена предшествовала скачкам или падениям токена в январе, мае, августе, сентябре и ноябре.

С ноября SUSHI был в негативном боковике (курс не растет и не падает) – рынком двигали "медведи" (инвесторы, получающие прибыль от падения курса), но сейчас он снова подошел к переломным значениям. По мнению аналитиков, SUSHI Swap имеет неплохие перспективы на 2022 год.

Как сообщает CVBJ.biz, откаты возможны в краткосрочной перспективе (показательны 29 и 30 декабря). Но, учитывая интерес институциональных инвесторов и "китов" (крупных частных инвесторов) к токену, а также уникальные особенности по пассивному заработку, его в целом можно считать перспективным. Аналитическое издание определяет зону сопротивления для SUSHI на уровне $12.

Oasis Network (ROSE)

Вторую строчку CoinMarketCap по приросту на прошлой неделе занял еще один проект, связанный с децентрализованными финансами – ROSE, который негласно называют одним из "убийц Ethereum". Он возрос практически на 40%.

ROSE характеризуется масштабируемостью, высокой скоростью транзакций (до 1000 в секунду) и конфиденциальностью. И хотя курс "эфира", судя по запросам в Google, больше интересуют пользователей, все же ROSE неспроста попала в топ прошлой недели.

Oasis Network ставит целью создать собственную DeFi-экосистему. В дальнейшем ее собираются распространить в широком понимании этого слова: на трейдеров и рынок в целом.

Самым актуальным остается вопрос, побьет ли актив свой All Time High ($0,4638), установленный 21 ноября. Но у текущего роста есть обоснования, которые, как считают эксперты, заключаются в росте популярности и востребованности продуктов DeFi-экосистемы.

Проект уже закончил раунд финансирования, в результате которого привлек порядка $160 млн. Средства фонда в основном будут направлены на поощрение разработчиков и создание экосистемы и сети Oasis.

Растущая цена токена, вероятно, связана и с созданием серии NFT Oasis AI ROSE. В планах субпроекта – продвигать и развивать собственную NFT-платформу, которая может стать конкурентом крупнейшей из действующих платформ для продажи невзаимозаменяемых токенов OpenSea и другим целевым маркетплейсам.

"На текущий момент проект уже выступает конкурентом для двух крупнейших блокчейнов мирового рынка криптовалют - Ethereum и Bitcoin. Поскольку решает вопрос высоких транзакционных сборов, с которым до сих пор возникают вопросы в блокчейнах упомянутых систем", – комментирует блокчейн-эксперт криптовалютной биржи WhiteBIT.

По данным Coinspeaker, в этом отношении Oasis уже на 99% обогнал сеть Ethereum. В связи с этим сеть пользователей проекта растет – на текущий момент она насчитывает уже 100 тыс. пользователей.

Рыночная капитализация Oasis Network составляет $1,38 млн, циркулирующее предложение (т.е. токенов, доступных на рынке) - $3,4 млрд из 10 млрд, планирующихся к эмиссии.

Fantom (FTM)

Токен Fantom показал прирост свыше 25% в течение прошлой недели, в связи с чем занял третью строчку по прибыльности для своих инвесторов.

Издание CoinDesk пишет, что такое поведение актива может быть также связано с повышением интереса к блокчейнам типа Layer1. Их называют альтернативными для сети Ethereum.

Как и проект ROSE, Fantom обеспечивает более высокую скорость транзакций, что на текущий момент является основной проблемой сети "эфира". Так, обработка одной транзакции в условиях высокой нагрузки на сеть может достигать нескольких часов. Кроме того, пользователи остаются недовольны стоимостью комиссий в периоды высокой сетевой загруженности – она может достигать $100.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о трех самых важных событиях для рынка криптовалют в 2022 году. Это появление в США первого физического биткоин-ETF, снижение доминирования биткоина и усиление госрегулирования сектора.