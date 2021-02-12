За коммуналку в феврале придется заплатить больше: как увеличатся суммы в платежках

Украинцы из-за похолодания в январе использовали приблизительно на 10% больше Гкал тепла, чем в декабре, что внесет коррективы в платежки. Отопление одного квадрата обойдется в 33 грн.

Стоит отметить, что тариф на тепло повышать не будут. Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL. Платежки за газ должны были вырасти на 30%. Однако Офису президента удалось договориться с поставщиками, и они задним числом снизили тарифы до "не больше 6,99 гривен за куб".

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Общественной сети "Опора" Татьяна Бойко рассказала, что решение снизить цены задним числом – опасный ход для рыночного механизма. "Непонятно, какие преференции получит группа игроков рынка, которая пошла на эти договоренности, ведь это – вроде добровольная работа в убыток. Это – сигнал, что правила поставки можно нарушать – и за это ничего не будет. Если можно снижать цену, то почему нельзя повышать в нужный момент?" – говорит Бойко.

Всем, кто использует от 100 кВт час, придется заплатить на 78 гривен больше за электроэнергию. На эту сумму увеличили стоимость когда-то льготных первых 100 кВт час. Отметим, что льготу на отопление (90 копеек за 3000 кВт/час) отменили. Теперь те, кто отапливает дома током, должны будут платить по полной цене – 1,68 грн за кВт/час. Их расходы на коммунальные услуги могут вырасти на 2-4 тысячи грн.

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