Украинцам готовят новое подорожание коммуналки: сколько заплатим в феврале и что взлетит в цене

Украинцы получают первые платежки за коммуналку, использованную в январе. Из-за морозов, подорожания электроэнергии, пересчета абонплаты суммы будут существенно выше, чем месяцем ранее. Но и на этом подорожание не остановится. До конца отопительного сезона власти приняли решение цены не менять, но уже в апреле к этому вопросу снова вернутся.

О том, сколько заплатим за коммуналку в январе и что может подорожать после отопительного сезона, читайте в материале OBOZREVATEL.

ТЕПЛО. В январе из-за холодов украинцы использовали примерно на 10% больше Гкал тепла, чем в декабре. Это отобразится и на суммах в платежках. К примеру, по словам заместителя столичного главы Петра Пантелеева, отопление одного квадрата обойдется в 33 грн.

На эти же 10% увеличатся и суммы в платежках. Важно при этом отметить, что сам тариф на тепло повышать не будут. После нескольких недель переговоров между Ассоциацией городов Украины, Кабмином и Нафтогазом подписали меморандум. Суть которого сводится к следующему: до конца отопительного сезона (апреля) тарифы повышать не будут.

"Позиция была такой: прошлым летом реальная стоимость горячей воды была ниже, чем установленные тарифы. Их не пересматривали. Как результат, у теплокоммунэнерго была возможность получить дополнительную прибыль. Вот сейчас пусть тратят ее", – рассказал OBOZREVATEL собеседник в правительстве.

ГАЗ. Платежки за газ по идее должны были вырасти на 30%. Но Офису президента удалось договориться с поставщиками и они задним числом снизили свои тарифы до "не больше 6,99 грн за куб". Кстати, как рассказывают в самом Офисе президента, такую цифру озвучили прямо на совещании с президентом Владимиром Зеленским – один из советников открыл сайт "Газправда", нашел самую низкую цену и сказал: пусть она действует для всех. "Сложное время, всем должно быть немножко больно", – пояснили решение в ОП.

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко рассказывает: решение снизить цены задним числом не соответствует рыночным механизмам. Мол, это опасная практика и чисто политический шаг.

"Непонятно, какие преференции получит группа игроков рынка, которая пошла на эти договоренности, ведь это – вроде добровольная работа в убыток. Это – сигнал, что правила поставки можно нарушать (ведь есть четкое требование о порядке публикации и действие цены) – и за это ничего не будет, если можно снижать цену, если хочешь, то почему нельзя повышать в нужный момент?", – рассказывает Бойко.

Кстати, и хотя максимальный размер абонплаты решили ограничить, даже после такого ограничения по сравнению с декабрем 2020-го ее размер увеличился.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. За электроэнергию всем, кто использует от 100 кВт час, придется заплатить на 78 грн больше. Именно на эту сумму увеличили стоимость когда-то льготных первых 100 кВт час. Кроме того, льготу на отопление (за 3000 кВт час можно было платить 90 копеек) также отменили, теперь те, кто отапливает свои дома током, должны будут платить по полной цене – 1,68 грн за кВт час. Это приведет к тому, что их расходы на коммуналку могут вырасти на 2-4 тыс. грн.

В комментарии OBOZREVATEL глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что это только первый шаг повышения цены. Эту же информацию подтвердили и собеседники в правительстве.

Подорожать могут:

горячая вода;

отопление;

электроэнергия.

Попенко со ссылкой на собственные источники анонсирует: с 1 апреля 2021-го при потреблении более 300 кВт час за каждый нужно будет платить 3,42 грн (сейчас 1,68 грн). "В Украине дефицит бюджета и на нас пробуют переложить долги "зеленых" инвесторов... У государства денег нет и оно поднимает нам с вами тарифы", – говорит эксперт.

В то же время горячую воду и отопление, вероятно, полностью отдадут на откуп местной власти. Они смогут принимать решение: либо повышать тарифы, либо в собственных бюджетах находить средства на компенсацию цен, которые не покрывают заявленную рентабельность.

Стоимость отопления и горячей воды до апреля трогать не будут, но и за это придется заплатить. Кабинет министров обязался найти средства на компенсацию убытков (их могут разделить с местной властью). И заплатит за это каждый налогоплательщик.