Высокие платежки на тепло возмутили жителей многоэтажки: из-за этого им придется доплатить по 1,5 тыс.

В Киеве ОСМД на ул. Харьковское шоссе, 17А обратилось в Антимонопольный комитет с жалобой на платежки за отопление. Они потребовали пересчитать якобы завышенные суммы, однако в результате оказалось, что они недоплатили. Теперь в среднем каждая семья должна отдать по 1,5 тыс. грн.

Об этом на официальный запрос OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе поставщика тепла "Евро-Реконструкция". В ответе говорится, что глава ОСМД дома по адресу Харьковское шоссе 17А, который обслуживает компания, сам обратился в Антимонопольный комитет.

Он попросил проверить начисления в течение отопительного периода 2020/2021 годов услуг по централизованному отоплению мест общего пользования (МОП). Мол, те, у кого есть счетчики на отопления, вынуждены переплачивать.

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В июле Антимонопольный комитет пришел с проверкой к поставщику и вынес вердикт – владельцы счетчиков за отопление общей площади тоже должны платить. После чего в сентябре жители дома, у которых есть счетчики, получили от поставщика обновленные счета:

"В адрес ООО "Евро-Реконструкция" были предоставлены обязательные к выполнению рекомендации по осуществлению перерасчета стоимости услуг по централизованному отоплению мест общего пользования совладельцам дома, квартиры которых оснащены индивидуальными приборами учета тепловой энергии, за предварительные отопительные периоды, в течение которых, на основании письменных обращений председателя правления ОСМД указанного дома, не производилось начисление отопления МОП совладельцам дома, квартиры которых оснащены индивидуальными приборами учета тепловой энергии", – говорится в ответе.

Отметим, в Украине некоторые семьи получили платежки за отопление с учетом перерасчета за прошлые годы. Одним нужно доплатить, другие же получили переплату.

Как рассказал эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник., перерасчет стоимости возможен как в сторону увеличения цены услуг, когда у граждан образуются долги, так и в сторону уменьшения, когда появляются переплаты.

Как ранее писал OBOZREVATEL: