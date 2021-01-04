Вода в Крыму может вскоре закончится: ученые заявили, что Россия "зря угробила деньги"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решить проблему нехватки питьевой воды в аннексированном Крыму могут с помощью использования уже существуют запасов. Российские ученые уверены, что такие планы несут большие экологические риски, работающий карьер может быстро истощиться, а деньги на разработку "зря угробили".

Об этом пишет "Новая газета". По мнению члена экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николая Шадрина, крымские водные проекты недостаточно проработаны. Проект перехвата паводковых вод Бельбека, по его словам, несет существенные экологические риски, а Кадыковский карьер может быстро истощиться, т.к. у него нет водосбора.

"За сколько его вычерпают: за месяц, два? Я считаю, что 80 миллионов в определенной степени зря угробили, – говорит ученый. – Что касается водоема у горы Гасфора, то я смотрю более оптимистично – это резервный водоем. Забор воды из Бельбека – наоборот, вредный проект и принесет больше ущерба, чем пользы".

Хуснуллин отметил, что решить проблему с водой власти планируют, главным образом, за счет бурения. То есть – использования существующих запасов. Опреснение морской воды рассматривают как "крайний вариант". "Просто это достаточно дорогостоящая методика", – говорит вице-премьер.

В качестве примера последних достижений Хуснуллин отмечает переброску воды из Тайгановского водохранилища в Симферополь и забор воды из Кадыковского "месторождения" в Севастополе (на самом деле, это затопленный карьер).

Ранее в Крыму "власти" собрались решать проблему с водой с помощью бурения новых скважин, опреснения морской воды и искусственных осадков. Пока что ни одна из идей успехом не увенчалась.

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