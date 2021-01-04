Вода в Крыму может вскоре закончится: ученые заявили, что Россия "зря угробила деньги"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решить проблему нехватки питьевой воды в аннексированном Крыму могут с помощью использования уже существуют запасов. Российские ученые уверены, что такие планы несут большие экологические риски, работающий карьер может быстро истощиться, а деньги на разработку "зря угробили".
Об этом пишет "Новая газета". По мнению члена экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николая Шадрина, крымские водные проекты недостаточно проработаны. Проект перехвата паводковых вод Бельбека, по его словам, несет существенные экологические риски, а Кадыковский карьер может быстро истощиться, т.к. у него нет водосбора.
"За сколько его вычерпают: за месяц, два? Я считаю, что 80 миллионов в определенной степени зря угробили, – говорит ученый. – Что касается водоема у горы Гасфора, то я смотрю более оптимистично – это резервный водоем. Забор воды из Бельбека – наоборот, вредный проект и принесет больше ущерба, чем пользы".
Хуснуллин отметил, что решить проблему с водой власти планируют, главным образом, за счет бурения. То есть – использования существующих запасов. Опреснение морской воды рассматривают как "крайний вариант". "Просто это достаточно дорогостоящая методика", – говорит вице-премьер.
В качестве примера последних достижений Хуснуллин отмечает переброску воды из Тайгановского водохранилища в Симферополь и забор воды из Кадыковского "месторождения" в Севастополе (на самом деле, это затопленный карьер).
Ранее в Крыму "власти" собрались решать проблему с водой с помощью бурения новых скважин, опреснения морской воды и искусственных осадков. Пока что ни одна из идей успехом не увенчалась.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Крыму взялись за осваивание перекачки воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.
Тем временем на оккупированном Россией полуострове сильно обмелела река Кокозка в селе Аромат Бахчисарайского района.
Оккупанты нашли новый источник воды и в кратчайшие сроки собираются построить там новый водозабор. В частности – на реке Бельбек в Севастополе.
Россия до марта 2021 года намерена завершить строительство всей необходимой инфраструктуры для водоснабжения Крыма, чтобы подавать не менее 50 тыс. кубов ежесуточно.
В конце декабря в Крыму предложили построить дополнительные водохранилища на 500 млн кубометров, потому что существующих не хватает.