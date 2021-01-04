Вода в Криму може незабаром закінчитись: учені заявили, що Росія "даремно спустила гроші"

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що розв'язати проблему нестачі питної води в анексованому Криму можуть за допомогою використання запасів. Російські вчені впевнені, що такі плани несуть великі екологічні ризики, кар'єр може швидко виснажитися, а гроші на розроблення "даремно спустили".

Про це пише "Новая газета". На думку члена експертної ради з гідробіології та іхтіології РАН Миколи Шадріна, кримські водні проєкти недостатньо опрацьовані. Проєкт перехоплення паводкових вод Бельбека, за його словами, несе істотні екологічні ризики, а Кадиковський кар'єр може швидко виснажитися, тому що в нього немає водозбору.

"За скільки його вичерпати: за місяць, два? Я вважаю, що 80 мільйонів певною мірою даремно спустили, – говорить учений. – Що стосується водойми біля гори Гасфора, то я дивлюся більш оптимістично – це резервна водойма. Забір води з Бельбеку – навпаки, шкідливий проєкт і принесе більше шкоди, ніж користі".

Хуснуллін зазначив, що розв'язати проблему з водою влада планує, головним чином, за рахунок буріння. Тобто – використання наявних запасів. Опріснення морської води розглядають як "останній варіант". "Просто це досить дорога методика", – каже віцепрем'єр.

Як приклад останніх досягнень Хуснуллін зазначає перекидання води з Тайгановского водосховища в Сімферополь і забір води з Кадиковського "родовища" в Севастополі (насправді це затоплений кар'єр).

Раніше в Криму "влада" зібралася вирішувати проблему з водою за допомогою буріння нових свердловин, опріснення морської води і штучних опадів. Поки що жодна з ідей успіхом не увінчалася.

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