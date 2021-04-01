В Украине взлетят тарифы на электроэнергию: названы дата и новая цена

В Украине тарифы на электроэнергию могут вырасти уже с 1 июля. Но только для абонентов, которые используют более 300 кВт/ч или даже 500 кВт/ч в месяц.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. По его словам, возможность такого повышения пока рассматривают в Кабмине.

"Стоимость электричества могут поднять ориентировочно до 3,42-3,45 грн за кВт/час – говорит Олег Попенко. – Это повышение может коснуться многих украинцев. Ведь потребление 300 кВт/ч в месяц – не такой большой показатель для домохозяйств, которые используют современный набор техники. А вот 500 кВт/ч – это уже уровень потребления отдельной группы населения, которая может себе позволить столько потреблять и платить. Это люди, которые имеют большие дома, квартиры, пентхаусы".

За счет очередного повышения, по мнению Олега Попенко, правительство попытается переложить долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику на население. Ведь задолженность перед производителями все еще остается на высоком уровне.

В то же время, эксперт сомневается, что на этом рост тарифов на ток остановится: "Я не уверен, что за счет ожидаемого повышения удастся погасить все долги, потому что они слишком большие. Думаю, в следующем году будет подниматься вопрос о том, чтобы увеличить стоимость электроэнергии уже для всего населения".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.