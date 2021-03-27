Тарифы на газ в Украине повысят с апреля: кто заплатит больше всех

В Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.

Так, поставщик "Маргаз" предложил цену в 8,25, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр. В результате семья, которая, к примеру, использует 200 кубометров газа в месяц, сейчас платит 1398 грн, а после повышение клиенты "Азовгаза" и "Маргаза" будут платить уже 1 770 и 1 650 грн соответственно.

До 1 апреля Кабинет министров ограничивал максимальный тариф на газ. Он не может составлять больше 6,99 грн. Однако уже со следующего месяца поставщиков никто не контролирует. Они имеют право поставлять голубое топливо по той цене, которую считают обоснованной.

Кроме того, уже с 1 мая украинцев переведут на годовые тарифы. По желанию можно будет вернуться к месячным ценам. Годовой тариф по разным оценкам также может составить около 7-8 грн у отдельных поставщиков.

Напомним, в Украине уже 25 апреля, согласно проекту постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), все поставщики должны опубликовать годовые тарифы на газ. Однако тарифы могут быть менее выгодные чем в ситуации, если бы годовые цены ввели после конца сезона.

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