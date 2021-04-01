В Україні злетять тарифи на електроенергію: названо дату і нову ціну

В Україні тарифи на електроенергію можуть вирости вже з 1 липня. Але тільки для абонентів, які використовують понад 300 кВт/год або навіть 500 кВт/год на місяць.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко. За його словами, можливість такого підвищення поки розглядають у Кабміні.

"Вартість електрики можуть підняти орієнтовно до 3,42-3,45 грн за кВт/год – каже Олег Попенко. – Це підвищення може зачепити багатьох українців. Адже споживання 300 кВт/год на місяць – не такий великий показник для домогосподарств, які використовують сучасний набір техніки. А ось 500 кВт/год – це вже рівень споживання окремої групи населення, яка може собі дозволити стільки споживати і платити. Це люди, які мають великі будинки, квартири, пентхауси".

За рахунок чергового підвищення, на думку Олега Попенка, уряд спробує перекласти борги перед інвесторами в "зелену" енергетику на населення. Адже заборгованість перед виробниками все ще залишається на високому рівні.

Водночас експерт сумнівається, що на цьому зростання тарифів на струм зупиниться:

"Я не впевнений, що за рахунок очікуваного підвищення вдасться погасити всі борги, тому що вони занадто великі. Думаю, наступного року будуть порушувати питання про те, щоб збільшити вартість електроенергії вже для всього населення".

В Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.