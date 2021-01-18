В Украине ввели новую цену на газ: Кабмин на внеочередном заседании принял окончательное решение

В Украине с 1 февраля тариф на газ установят на уровне 6,99 грн за кубометр для всех поставщиков. Такая цена будет закреплена до конца отопительного сезона, до 31 марта 2021 года.

Об этом на внеочередном заседании Кабмина 18 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Почему именно 6,99 грн за кубический метр? Это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января. Государственная компания "Нафтогаз" готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгаззбыты предлагали газ по 10 грн и даже больше", – пояснил он.

По его словам, цена на газ в среднем снизится на 30%, а для некоторых семей – на 40%. "Средняя платежка будет составлять 40% от минимальной зарплаты", – добавил Шмыгаль. В феврале без решения Кабмина газ мог подорожать до более 12 грн за кубометр.

С 1 февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Если сейчас ваш облгаз просит за кубометр меньше, ничего не изменится.

В сумме снижение цены на газ и ограничение стоимости его транспортировки, по подсчетам Кабмина, позволит сэкономить около 500-800 грн в месяц.

Кстати, самая высокая цена на транспортировку сейчас в "Лубныгаз". Перед тем, как установить цену, они провели свои общественные слушания. По закону должны рассмотреть все предложения общественности, согласовать с потребителями, какую стоимость они будут оплачивать и объяснить, почему именно столько.

Кроме того, все компании должны будут предлагать годовые тарифы. С его помощью можно будет платить за голубое топливо по фиксированной стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL: