В Украине проанализировали новые тарифы на газ

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что годовой тариф на газ для большинства граждан Украины будет составлять 8 тысяч гривен за тысячу кубометров, а также почти 2 тысячи гривен за транспортировку.

"Незначительная часть поставщиков газа предложила более высокие цены: от 12 до 15 тысяч гривен. Уже этим компаниям "Нафтогаз Украины" направил свои предложения, чтобы эти компании, которые имеют более дорогой газ, покупали у "Нафтогаза" дешевле, то есть за 7,96", – сообщил Корольчук в эфире "Украинского радио".

По его словам, это сделано исключительно с политической целью, чтобы людей это не нервировало. Хотя и цена в размере 10 тысяч гривен от "Нафтогаза" и большинства газсбытов является высокой.

"Газсбыты Фирташа, компании "Е-Энерджи", еще месяц назад подписали договор с "Нафтогазом" о том, что они будут покупать у них газ. И пока вопрос заключается в том, чтобы "Нафтогаз" успокоил всех других участников рынка и чтобы была практически единая цена по всей Украине", – резюмировал Корольчук.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

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