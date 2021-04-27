В Украине проанализировали новые тарифы на газ
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что годовой тариф на газ для большинства граждан Украины будет составлять 8 тысяч гривен за тысячу кубометров, а также почти 2 тысячи гривен за транспортировку.
"Незначительная часть поставщиков газа предложила более высокие цены: от 12 до 15 тысяч гривен. Уже этим компаниям "Нафтогаз Украины" направил свои предложения, чтобы эти компании, которые имеют более дорогой газ, покупали у "Нафтогаза" дешевле, то есть за 7,96", – сообщил Корольчук в эфире "Украинского радио".
По его словам, это сделано исключительно с политической целью, чтобы людей это не нервировало. Хотя и цена в размере 10 тысяч гривен от "Нафтогаза" и большинства газсбытов является высокой.
"Газсбыты Фирташа, компании "Е-Энерджи", еще месяц назад подписали договор с "Нафтогазом" о том, что они будут покупать у них газ. И пока вопрос заключается в том, чтобы "Нафтогаз" успокоил всех других участников рынка и чтобы была практически единая цена по всей Украине", – резюмировал Корольчук.
Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на 30% ниже, чем действующие тарифы на газ. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.