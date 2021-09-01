В Украине пересчитали часть тарифов на газ, а в Европе побит ценовой рекорд: сколько заплатим в сентябре

В Украине стоимость кубометра газа в сентябре выросла примерно на 20% для тех, кто пользуется месячным тарифом. В то же время годовые тарифные планы остались неизменными. Это происходит на фоне рекордной стоимости голубого топлива в Европе. Из-за действий "Газпрома" голубое топливо подорожало до $620 за тыс. кубометров, это самая высокая цена за последние несколько лет.

О том, как и почему изменились цены на газ в сентябре, читайте в материале OBOZREVATEL.

По данным издания "Газправда", ни один поставщик годовой тариф на газ не изменил. По правилам компании могут только снижать цены, однако оснований для этого не было и цены остались неизменными.

Самые низкие цены у компаний "Агросинтез трейдинг" (7,8 грн за куб), "Евода Трейд "КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб), "Черкассыгаззбыт" (7,89 грн за куб). Больше всего придется заплатить клиентам Черновицкой, Житомирской и Херсонской областных энергопоставляющих компаний. Все они предлагают своим клиентам платить 13,5 грн за каждый кубометр.

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А вот месячные тарифы выросли. Некоторые компании увеличили цены почти на 20%. К примеру:

"Киевгазэнерджи" повысил цены с 15,76 до 19,8 грн за куб;

"Черкассыгаз сбыт" – с 15,6 до 16,76 грн за кубометр.

Накануне запуска "Северного потока-2" российский "Газпром" отказался наращивать поставки через Украину в ЕС. Как результат, многие европейские государства не смогли достаточно заполнить свои хранилища. Это привело к резкому росту цен на голубое топливо.

Кроме того, после новости о том, что "Северный поток-2" по решению немецкого суда должен соблюдать газовую директиву ЕС (разные компании должны поставлять через него газ и владеть им, одна компания не может использовать более 50% мощности), "Газпром" вовсе остановил продажу голубого топлива на 2022 год.

По данным УЭБ, европейский газ на границе с Украиной стоит уже от 21,6 до 21,8 грн за кубометр (из расчета покупки день наперед). Средневзвешенная цена с учетом налогов составляет 18,36 грн за куб (более $680 за тысячу кубов). На газовых хабах цена достигает $620 за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

И в "Газпроме" при этом говорят, что причин для изменения стоимости нет. Вероятно, наращивание поставок в роскомпании не планируют. "Текущие цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет", – цитирует ТАСС начальника департамента газового холдинга Александра Иванникова.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL:

президент США Джо Байден пошел на сделку с Германией и снял санкции с оператора "Северного потока-2";