Компенсация Украины за 'Северный поток-2': эксперт назвал единственный приемлемый вариант

Украине следует требовать компенсации за запуск газопровода "Северный поток-2" в виде пролонгации на 10 лет контракта на транзит газа в ЕС по украинской газотранспортной системе. В нем следует предусмотреть возможность обращения в Стокгольмский арбитраж.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Коваль. "Наиболее интересным для Украины является сохранение транзита. Украина получит еще 10 лет для того, чтобы перестроить свою ГТС и вообще экономику", – отметил он.

Эксперт уточнил, что речь идет о продлении срока действия контракта на транзит газа в Европу после того, как истечет срок действия действующего контракта, то есть через 3,5 года.

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Коваль отметил, что Украине следует поторопиться, чтобы договориться о такой компенсации в течение месяцев, оставшихся до ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". В то же время новый транзитный контракт должен быть прописан безупречно с юридической точки зрения. В частности, он должен содержать четкие механизмы привлечения "Газпрома" к ответственности в случае невыполнения контракта.

В этом контексте эксперт напомнил о привычной переговорной тактике России: обычно там пытаются отсрочить подписание важных контрактов до крайнего срока. В таком случае "некоторые детали и нюансы можно упустить".

Однако Украина должна торговаться за объем транзита газа, а также предусмотреть в контракте опцию обращения в Стокгольмский арбитраж. "Нам надо иметь гарантии исполнения контракта. У нас должен быть прописан Стокгольмский арбитраж", – отметил Коваль.

Как писал OBOZREVATEL, по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил гарантии для Украины по транзиту газа в случае запуска российского трубопровода "Северный поток-2".