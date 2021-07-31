В США объяснили, почему Байден одобрил сделку по "Северному потоку-2"
США одобрили сделку с Германией по “Северному потоку-2”, поскольку Белый дом хочет сохранять диалог со своими партнерами. Также Вашингтон пытается искать компромиссные решения.
"Мы в США никогда стопроцентно не совпадаем во взглядах с нашими многочисленными партнерами и союзниками, но при этом мы всегда привержены тому, чтобы диалог продолжался, и стараемся сформировать с нашими партнерами общий взгляд на угрозы и общие подходы для их разрешения", – заявил американский дипломат Джордж Кент, который выполняет роль временного поверенного в делах США в Украине. Об этом сообщает НВ.
Представитель американского посольства отметил, что заключив сделку с Германией, Вашингтон попытался обязать Берлин следить за тем, чтобы Россия не использовала газопровод в качестве оружия.
"Интенция нашей политики в том, чтобы транзитный газ продолжал поступать через территорию Украины и чтобы Украина продолжала получать достаточно прибыли от своей ГТС, поддерживая ее в хорошем состоянии. Это важно как для Украины, так и для всей системы транспортировки газа в Европу”, – добавил Кент.
В то же время дипломат признал, что запуск “Северного потока-2” – это плохая сделка и для Украины, и для энергетической безопасности Европы в целом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил, что газопровод "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и других стран Восточной Европы. Он отметил, что трубопровод был готов более чем на 90%, когда администрация Байдена приступила к обязанностям, и вероятность предотвратить его достройку была очень мала.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главой дипломатического ведомства Польши Збигневом Рау договорился объединить усилия стран для того, чтобы остановить "Северный поток-2". Дело в том, что запуск российского газопровода ограничит транзит через оба государства.
Конгресс США может заставить президента Джо Байдена усилить санкции против "Северного потока-2". В частности, американский лидер может оказаться под мощным давлением демократов.