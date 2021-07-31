В США объяснили, почему Байден одобрил сделку по 'Северному потоку-2'

США одобрили сделку с Германией по “Северному потоку-2”, поскольку Белый дом хочет сохранять диалог со своими партнерами. Также Вашингтон пытается искать компромиссные решения.

"Мы в США никогда стопроцентно не совпадаем во взглядах с нашими многочисленными партнерами и союзниками, но при этом мы всегда привержены тому, чтобы диалог продолжался, и стараемся сформировать с нашими партнерами общий взгляд на угрозы и общие подходы для их разрешения", – заявил американский дипломат Джордж Кент, который выполняет роль временного поверенного в делах США в Украине. Об этом сообщает НВ.

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Представитель американского посольства отметил, что заключив сделку с Германией, Вашингтон попытался обязать Берлин следить за тем, чтобы Россия не использовала газопровод в качестве оружия.

"Интенция нашей политики в том, чтобы транзитный газ продолжал поступать через территорию Украины и чтобы Украина продолжала получать достаточно прибыли от своей ГТС, поддерживая ее в хорошем состоянии. Это важно как для Украины, так и для всей системы транспортировки газа в Европу”, – добавил Кент.

В то же время дипломат признал, что запуск “Северного потока-2” – это плохая сделка и для Украины, и для энергетической безопасности Европы в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил, что газопровод "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и других стран Восточной Европы. Он отметил, что трубопровод был готов более чем на 90%, когда администрация Байдена приступила к обязанностям, и вероятность предотвратить его достройку была очень мала.