В Украине с 1 января отменили льготный тариф на отопление электроэнергией. Если раньше за первые 3 тыс. кВт*час можно было платить по льготному тарифу по 90 копеек за каждый, то по новому тарифу уже 1,68 грн. В результате ежемесячный расходы на электроотопление могут увеличится с 5,2 до 8,4 тыс. грн.

Об этом со ссылкой на расчеты энергетического эксперта Марии Яковлевой сообщает издание UBR. "Дом с электрокотлом потребляет как минимум 5000 кВт-ч, что после отмены с 1 января "льготной" ставки в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч означает рост платежек с 5520 грн до 8400 грн – то есть почти на 3 тыс. грн", – говорится в материале.

Государственные субсидии, которые должны компенсировать почти двукратное удорожание электроотопления, вряд ли покроют рост затрат домохозяйств в 2021 году. Кроме того, они являются нелогичным механизмом.

Стоит отметить, что расходы на отопление электроэнергией зависят от объемов потребления. К примеру, если на отопление дома электрическим котлом в среднем расходовать около 2500 кВт*час электроэнергии, до 1 января приходилось платить 2250 грн, сейчас за такой же объем "тока" придется отдавать уже 4200 грн. То есть сумма в платежке увеличится на 1950 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL: