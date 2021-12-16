Украинцы заплатят абонплату за всю коммуналку: отдельно пришли новые платежки за каждую услугу

В Киеве и в целом ряде городов коммунальные предприятия начали начислять своим клиентам абонентскую плату за вывоз мусора, горячую и холодную воду, отопление. Это стало возможно благодаря принятию закона "О жилищно-коммунальных услугах" (его утвердили еще в 2019-м).

Как заметил на своей странице в Facebook эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, абонентская плата привязана к прожиточному минимуму и будет регулярно повышаться и платится независимо от сезона.

Сейчас абонплата на коммуналку (без учета доставки газа) может обойтись семье в 111,7 грн без банковской комиссии. "Если брать в сумме, то это дополнительно украинцы заплатят ежемесячно на 2,01 млрд гривен больше за коммунальные услуги", – подсчитал эксперт.

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Граничный размер абонентской платы Кабмин ввел еще несколько лет назад. Суммы в платежки считаются по специальной формуле: 2* ПМ * 2,58 * 0,15 * К, где

ПМ – прожиточный минимум;

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

Учитывая, что прожиточный минимум в Украине повышается несколько раз в год, вместе с тем будет расти и размер абонентской платы. Собранные деньги предприятие должны инвестировать на обслуживание и ремонт сетей, модернизацию и т.д. Правда, в экспертной среде есть сомнения: хватит ли этих средств и станут ли и дополнительно направлять на ремонты.

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