Будут ли ходить по квартирах: в Кабмине рассказали, как будут проверять получателей субсидий

Получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.

По словам министра социальной политики, Марины Лазебной, сказанными во время интервью изданию The Page, для проведения проверок будет использоваться риск-ориентированный подход. Он являет собой определенную систему по управлению рисками и принятия соответствующих для их минимизации мер.

"Проверками по различным госреестрам будет заниматься Национальная социальная сервисная служба. Но она, как и Министерство финансов (Минфин) ранее, не будет ходить с проверками по квартирам. Работа будет максимально автоматизирована с применением риск-ориентированного подхода", – сообщила Лазебная.

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Лазебная уверяет: практически все получатели субсидий предоставляют достоверную информацию о себе. "Существенные разногласия проявляются лишь в 7% рекомендаций Минфина по результатам таких проверок. Люди знают, что указанные ими сведения будут проверены, поэтому пытаются правильно заполнять декларации", – говорит она.

Вместе с тем министр отметила, что чаще всего в декларациях не сообщают о покупках, стоимость которых превышает 50 тыс. грн. Выясняется это во время работы с данными банков.

Украинцы, у которых отобрали субсидии из-за больших долгов за коммуналку, могут опять получить помощь государства. При чем, еще до погашения задолженности. Для этого им стоит заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения.

Для заключения договора реструктуризации обращаться следует к предоставителям соответствующих коммунальных услуг. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба ведомства.

При чем делать это надо как можно быстрее. Поскольку если такой договор будет заключен в течение 2 месяцев после старта отопительного сезона, субсидия будет назначена с его начала.

Кроме того, можно обжаловать установленную сумму задолженности, что также является основанием для назначения субсидии. Для этого в министерстве советуют обращаться в суд.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в нынешний отопительный сезон размеры некоторых субсидий в Украине заметно сократятся. Суммы помощи зависят от доходов получателей, но деньги дают на оплату не всех коммунальных услуг, а только в пределах нормативов потребления. И эти нормативы урезали на 50%.