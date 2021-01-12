Украинцы платят за газ на 33% больше "реальной стоимости": в Минэнерго готовят новые правила

Украинцы платят за газ по тарифам с наценкой в 33%, подсчитали в Минэнерго. Кабинет министров планирует вернуть регуляцию цен, которую отменили еще в августе 2020-го. Всех поставщиков обяжут продавать голубое топливо по цене "хаб минус" с ограниченной наценкой.

Соответствующие изменения, как говорится в материале OBOZREVATEL, уже разработали в Минэнерго. Как сообщил на своей странице в Facebook и.о. министра энергетики Юрий Витренко, "Нафтогаз" сейчас продает по цене на 22% выше "хаб минус". С 1 февраля могут установить новые цены, которые будут действовать в течение года.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – отметил Витренко.

Есть и другой вариант: не вмешиваться в формирование цены, а обеспечить конкуренцию между поставщиками, следить за тем, чтобы все вовремя публиковали свои цены, информировать потребителей о возможностях заменить поставщика. Это будет выгодно поставщикам, но не так значительно повлияет на цены.

Возвращение влияния Кабмина на стоимость газа для населения фактически приведет к сворачиванию рыночных механизмов. Сейчас в Украине работают десятки поставщиков голубого топлива, которые конкурируют между собой в том числе и ценой. В то время, как украинцы выходят на протесты из-за высоких цен на газ, лишь несколько процентов граждан выбрали себе поставщиков, которые предлагают цены на 30-40% ниже.

Как ранее писал OBOZREVATEL: