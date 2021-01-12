Уже в феврале в Украине опять повысят цены на газ: что могут изменить и как платить на 40% меньше

Цены на газ в Европе достигли рекордной за два года отметки. Это приведет к подорожанию голубого топлива и для украинцев. Уже в феврале, по оценкам экспертов, каждый кубометр может вырасти в цене на 1 грн. В то же время в Кабмине уже обсуждают, как вернуть административную регуляцию тарифов.

О том, как платить на 40% меньше и почему изменятся цены на газ – читайте в материале OBOZREVATEL.

Директор ГК "Нафтогаз Украина" Максим Рабинович уверен: подорожание голубого топлива в Европе повлияет и на тарифы для украинцев, но резких скачков ждать не стоит. Мол, в хранилищах достаточно газа, закупленного еще по старым ценам. Это позволит "сгладить" колебания.

"Сейчас мы наблюдаем рост цены на европейский газ, поэтому очевидно, что это повлияет также на стоимость голубого топлива в нашей стране. В то же время высокий объем запасов газа в подземных хранилищах как в Украине, так и в Европе, является сдерживающим фактором для резкого роста цены на газ", – пояснил Рабинович.

К слову, "Нафтогаз" поставляет голубое топливо только 4% семей. Остальные пользуются услугами в первую очередь газсбытов (связанных с облгазами). Сейчас цена на их голубое топливо до 40% выше, чем у "Нафтогаза".

"Такую цену компания может себе позволить благодаря умеренной наценке на голубое топливо, долгосрочному контракту на оптовую закупку, а также оптимизации операционных расходов – газопоставляющая компания не развивает широкую сеть офлайновых сервисных центров, а предлагает удобные сервисы онлайн", – сказал глава "Нафтогаза".

Конечная стоимость газа в Украине зависит от:

оптовой цены на газ;

наценки поставщика;

погоды (чем холоднее, тем он дороже);

ожиданий относительно импорта газа, добычи, уровней производства электроэнергии.

По самому оптимистичному сценарию, цена на газ для украинцев в феврале не изменится. При этом вполне вероятно, что тарифы повысят с 7-10 до 8-11 грн за кубометр, рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Уже сейчас тысячу кубометров продают за 10 тыс. грн, если учитывать приведенные показатели хабов к границе Украины и уплату НДС", – говорит он о цене на импортное голубое топливо.

Цены на газ на крупнейшем европейском хабе, нидерландском TTF, достигли $252 за тысячу кубометров. Это рекордная отметка за два года. Главная причина – похолодание в Европе привело к быстрому исчерпанию запасов голубого топлива, цены поползли вверх.

В январе минимальный тариф на газ составляет 6,99 грн, а максимальный – около 9,9 грн. Если вы пользуетесь только газовой плитой и живете в многоквартирном доме, разница будет незначительной. Если же, к примеру, вы отапливаете дом газом, экономия может составить несколько сотен гривен в месяц.

Например, если на отопление уходит 150 кубов в месяц, с минимальным тарифом – это 1 048 грн, а с максимальным – 1486 грн. То есть сменив поставщика в таком случае можно будет экономить более 400 грн в месяц.

У кого самые низкие тарифы:

"Газ АП" – 6,99 грн за куб;

Megawatt – 7,05 грн за куб;

"Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн за куб;

"Энергетические ресурсы Украины" – 7,11 грн за куб;

"Аскания Энерджи" – 7,2 грн за куб;

"Нафтогаз" – 7,22 грн за куб.

Разница в тарифах составляет более 41%. То есть, чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика. Подробнее о том, как это сделать, можно прочитать здесь.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко разработал постановление, которое вернет регуляцию тарифов на газ в Украине. Сейчас речь идет только о неофициальной версии документа. Идея еще не прошла все этапы согласования и не опубликована для обсуждения на официальном сайте.

Министерство энергетики предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля цена будет ограничена на уровне "хаб минус" (стоимость газа на европейском газа минус транспортировки) с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, причем цена будет зафиксирована на год.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – отметил Витренко. Отметим, "Нафтогаз" сейчас продает по цене на 22% выше "хаб минус".

Есть и другой вариант: не вмешиваться в формирование цены, а обеспечить конкуренцию между поставщиками, следить за тем, чтобы все вовремя публиковали свои цены, информировать потребителей о возможностях заменить поставщика. Это будет выгодно поставщикам, но не так значительно повлияет на цены.

Возвращение влияния Кабмина на стоимость газа для населения фактически приведет к сворачиванию рыночных механизмов. Сейчас в Украине работают десятки поставщиков голубого топлива, которые конкурируют между собой в том числе и ценой. В то время, как украинцы выходят на протесты из-за высоких цен на газ, лишь несколько процентов граждан выбрали себе поставщиков, которые предлагают цены на 30-40% ниже.

Валентин Землянский уверен: сейчас невозможно вернуть регулированную цену, ведь компании уже работают в условиях свободных цен, инвестировали средства в рекламу, развитие сети представительств в регионах и т.д. Кроме того, рынок газа со свободными ценами предусмотрен и в подписанном меморандуме с МВФ.

"Это сугубо политическое решение, которое пока обсуждается. Есть масса ограничений, которые не позволят принять его, начиная с МВФ и договоренностей с европейскими сообществами. Кроме того, для этого "Укрзгазвидобування" должно перейти под прямое управление Кабмина. Это надо было делать гораздо раньше, а не в разгар отопительного сезона, когда уже всех игроков перевели на рыночные цены", – поясняет Землянский.

Лучший способ снизить тарифы на газ – создать прозрачные условия работы для поставщиков, развить конкуренцию на рынке и контролировать, чтобы компании четко соблюдали правила, не вступали в сговор. А те украинцы, которые не могут платить полную стоимость, должны обращаться за субсидиями.