Українці платять за газ на 33% більше від "реальної вартості": у Міненерго готують нові правила

Українці платять за газ за тарифами з націнкою в 33%, підрахували в Міненерго. Кабінет міністрів планує повернути регуляцію цін, яку скасували ще в серпні 2020-го. Всіх постачальників зобов'яжуть продавати блакитне паливо за ціною "хаб мінус" з обмеженою націнкою.

Відповідні зміни, як йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, уже розробили в Міненерго. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, "Нафтогаз" зараз продає за ціною на 22% вищою від "хаб мінус". З 1 лютого можуть встановити нові ціни, які діятимуть протягом року.

"За нашими розрахунками йдеться про рівень ціни 5356 грн, тобто на 44% менше ніж середньозважена ціна у січні. Для розуміння, якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна у лютому збільшиться ще приблизно на 15%", – зазначив Вітренко. Зазначимо, "Нафтогаз" зараз продає за ціною на 22% вищою за "хаб мінус".

Є й інший варіант: не втручатися у формування ціни, а забезпечити конкуренцію між постачальниками, стежити за тим, щоб всі вчасно публікували свої ціни, інформувати споживачів про можливості замінити постачальника. Це буде вигідно постачальникам, але не так значно вплине на ціни.

Повернення впливу Кабміну на вартість газу для населення фактично призведе до згортання ринкових механізмів. Зараз в Україні працюють десятки постачальників блакитного палива, які конкурують між собою зокрема й ціною. Тим часом як українці виходять на протести через високі ціни на газ, лише кілька відсотків громадян обрали собі постачальників, які пропонують ціни на 30-40% нижчі.

Як раніше писав OBOZREVATEL: