Украинцам введут новые тарифы на газ с 1 апреля: сколько заплатим

В Украине с 1 апреля цены уйдут в "свободное плавание". Поставщики газа в марте должны показать, по какому тарифу будут дальше поставлять свои услуги. При этом стоимость кубометра, вероятно, не будет выше 6,99 грн за куб.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Что повлияет на стоимость газа: в конце отопительного сезона снижается стоимость газа; при резком повышении стоимости поставщики могут лишиться потребителя; компаниям придется компенсировать недополученную прибыль, которую могли бы заработать без ограничения цены.

Согласно данным "Украинской энергетической биржи", в марте кубометр газа в Украине на открытом рынке стоил около 7,1-7,5 грн. В апреле, с учетом конца отопительного сезона, эта цифра может быть меньшей. К примеру, еще в феврале газ стоил больше 8 грн.

Вполне возможно, что кубометр газа в апреле будет стоить не больше 6,99 грн/$, рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Компании не могут произвольно устанавливать цены, существует определенный алгоритм расчета. Если цены на европейских хабах снижаются, то было бы нелогично, чтобы у наших поставщиков они повышались. Когда речь идет об апреле, мае и дальше – то тенденция будет к снижению стоимости. Конечно, поставщики каким-то образом будут компенсировать потери. Но так, чтобы взять и установить цену, которая намного превышает 6,99 грн, – это вряд ли", – сказал Рябцев.

Как сообщал OBOZREVATEL: