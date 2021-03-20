В Украине перестанут контролировать тарифы на газ: сколько и как придется платить

В Украине со следующего месяца тарифы на газ перестанут контролировать. Поставщики смогут установить любые цены, но уже с мая будут опубликованы годовые предложения.

О том, как и почему будет меняться стоимость голубого топлива, читайте в материале OBOZREVATEL.

Тариф на газ контролируется Кабинетом министров до конца отопительного сезона. С апреля цены уйдут в "свободное плавание". Поставщики газа в марте должны показать, по какому тарифу будут дальше поставлять свои услуги.

Что повлияет на стоимость газа:

в конце отопительного сезона снижается стоимость газа;

при резком повышении стоимости поставщики могут лишиться потребителя;

компаниям придется компенсировать недополученную прибыль, которую могли бы заработать без ограничения цены.

Согласно данным "Украинской энергетической биржи", в марте кубометр газа в Украине на открытом рынке стоил около 7,1-7,5 грн. В апреле, с учетом конца отопительного сезона, эта цифра может быть меньшей. К примеру, еще в феврале газ стоил больше 8 грн.

Вполне возможно, что кубометр газа в апреле будет стоить не больше 6,99 грн/$, рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Компании не могут произвольно устанавливать цены, существует определенный алгоритм расчета. Если цены на европейских хабах снижаются, то было бы нелогично, чтобы у наших поставщиков они повышались. Когда речь идет об апреле, мае и дальше – то тенденция будет к снижению стоимости. Конечно, поставщики каким-то образом будут компенсировать потери. Но так, чтобы взять и установить цену, которая намного превышает 6,99 грн, – это вряд ли", – сказал Рябцев.

Уже 25 апреля, согласно проекту постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), все поставщики должны опубликовать годовые тарифы на газ. Как рассказывает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, такое решение может навредить украинцам.

Обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовое предложение не в апреле, а после "низкого" сезона, то цена может быть значительно ниже.

"Опора" вместе с Ассоциацией энергоэффективных городов опубликовали заявление, в котором призвали пересмотреть проект постановления. "Несмотря на очевидное удобство для потребителя, которое состоит в прогнозируемости затрат на услугу, данное решение может привести к повышению конечной цены и искажения конкуренции на рынке", – уверены эксперты.

По словам Рябцева, цена также зависит от того, останется ли в перечне услуг месячный тариф, или же Кабмин обяжет всех участников рынка перейти на годовой пакет. В таком случае цену будет сложно прогнозировать, потому что пока неизвестно, каким образом ее будут рассчитывать.

Собеседники OBOZREVATEL в Кабинете министров рассказывают: годовой тариф не будет выше 6,99 грн за кубометр. Однако, он мог бы быть и ниже, так как летом цена на газ может дойти и до 4 грн.

В странах с развитым рынком газа действуют три разным тарифа: квартальный (на три месяца), месячный и годовой. В Украине рынок запустился всего с несколькими годовыми предложениями, а абсолютное большинство компаний меняли цены ежемесячно.

Это привело к тому, что в разгар отопительного сезона стоимость газа резко подскочила, а разница между тарифами "Нафтогаза" и облгазсбытов составляла около 40%. Годовой тариф гарантирует, что стоимость голубого топлива меняться не будет.

С 25 апреля панируют всех поставщиков обязать предлагать годовые тарифы. Главные особенности:

с годовым тарифом цена на газ будет выше, чем летом, но ниже, чем зимой;

заранее нужно объявлять объемы кубометров, которые планируете использовать за год;

ежемесячно нужно будет платить равными частями: это позволит меньше тратить зимой и больше – летом.

После отопительного сезона расходы на коммуналку значительно снизятся для тех украинцев, которые не используют газ для отопления. Тем же, кто перейдет на годовые тарифы и пользуется котлом, в течение всего года оплачивать топливо придется равными частями.