Украинцам повысят тариф на электроэнергию: в Кабмине раскрыли детали 

В Украине уже весной 2023-го придется рассмотреть модель повышения тарифов на электроэнергию. Без этого шага преодолеть кризис в энергетике будет крайне сложно.

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Есть несколько вариантов повышения тарифов с разными графиками пересмотра для того, чтобы смягчить такой шаг, рассказал "Апострофу" советник премьер-министра Юрий Бойко. "Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии", - рассказал он.

Ежегодно на компенсацию низких тарифов на электроэнергию для населения приходится тратить около 140 млрд грн. Повышение тарифов, как отмечает Бойко, можно компенсировать субсидиями. Они обойдутся примерно в 40 млрд грн в год.

Сейчас, удерживая низкие цены на ток, правительство фактически субсидирует как малообеспеченные семьи, так и тех, кто имеет возможность платить за электроэнергию по рыночным ценам.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине варианты повышения тарифов на электроэнергию рассматривали в течение нескольких лет. Однако из-за непопулярности такого шага окончательное решение так и не приняли. Россия нанесла ущерб энергетике Украины на миллиарды долларов. По оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повреждена как минимум половина энергетической инфраструктуры.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы в феврале заплатят за газ по разным тарифам: разница составляет до 28%. У каждого поставщика газа – свой тариф. При этом абсолютное большинство семей платит за голубое топливо "Нафтогазу".

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