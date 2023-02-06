Украинцы в феврале заплатят за газ по разным тарифам: разница составляет до 28%

В Украине абсолютное большинство семей платят за газ "Нафтогазу" (действует тариф в 7,96 грн за куб). Однако часть украинцев покупает голубое топливо по тарифам частных поставщиков: разница между их предложениями составляет до 28% (от 7,7 до 9,9 грн за куб).

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Как сообщает "Газправда", самое выгодное предложение - у компании "Эру Людям". Это небольшой столичный поставщик голубого топлива. Самые высокие цены у "СвитлоГаз" (9,99 грн за кубометр). Это также компания из Киева.

Почему действуют разные тарифы?

До полномасштабной войны в Украине работал полноценный рынок газа. Свои предложения о продаже газа населению предлагали разные компании. С мая 2022-го абсолютное большинство украинцев стали покупать голубое топливо у "Нафтогаза". Оказалось, что единственная компания, которая может без проблем обеспечить потребление большого количества украинцев.

При этом зависимо от того, у кого и на каких условиях покупают газ, частные компании могут предлагать разные цены. Те клиенты, к примеру, которые остаются клиентами "СвитлоГаз", платят вместо 7,96 грн 9,9 грн за каждый кубометр. При этом в любой момент украинцы имеют право изменить поставщика газа.

Отметим, до конца военного положения и в течение шести месяцев после него в Украине не будут повышать тарифы на газ. При этом после окончания войны Украины имеет большие перспективы для того, чтобы самостоятельно обеспечить себя голубым топливом. Это позволит удерживать цены на газ в относительно стабильном диапазоне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США и Европейский Союз давят на Швейцарию из-за российских активов, которые были заморожены и могут быть переданы на восстановление Украины. Страна заблокировала 7,5 млрд франков ($7,6 млрд), принадлежащих гражданам страны-террориста, а также 15 объектов недвижимости.

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