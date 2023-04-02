Украинцам подсовывают фальшивки: какая купюра самая опасная

В Украине самая популярная купюра среди фальшивомонетчиков – 500 грн, рассказывают в НБУ. Именно ее чаще всего подделывают. Меньше всего фальсифицируют банкноты небольшого номинала: производить подделки дорого, и поэтому фальшивка в 50 грн может себя не окупить.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Что интересно, редко также подделывают и купюру с наибольшим номиналом 1000 грн: вероятно, у мошенников нет достаточного количества необходимого современного оборудования. В 92% случаев фальсифицируют банкноты старого образца. Они хуже защищены. Кроме того, на такую купюру чаще обращают внимания – и с ней больше шансов попасться.

В целом количество фальшивок, которые изъяли, сократилось в 2022 году в три раза. В Нацбанке уверены, что значительно снизилось и общее число подделок. Однако вполне вероятно, что украинцы в период активных военных действий меньше обращались в Нацбанк и полицию с жалобами на фальшивки. Кроме того, увеличился и процент безналичных расчетов.

"В банки фальшивки очень редко подают. За последние три года мне встречались трижды фальшивые доллары. С гривнями ситуация еще лучше. Подделки в магазинах, заведениях общепита, транспорте сбывают. Современные терминалы фальшивки не примут, это однозначно. Может быть, есть какие-то старые терминалы, но точно не нашего банка, и я о таких не слышала", – рассказывает OBOZREVATEL директор отделения одного из госбанков в Днепре Елена.

Эксперт поясняет: если у банка есть сомнения, настоящие ли гривни получены от клиента, деньги отправляются на бесплатную экспертизу в НБУ. Но если окажется, что купюра фальшивая, ее изымут без возмещения ущерба. Львиная доля фальшивок – низкого качества. Их можно распознать даже на ощупь. Действительно, качественных подделок мало, однако однозначно определить подлинность таких купюр может только специальная экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).