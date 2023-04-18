Тарифы на электроэнергию резко пересчитают: сколько теперь придется платить

В Украине тариф на электроэнергию могут повысить на 30-40%. В результате киловатт-час будет стоить 2,3-2,5 грн. Кроме того, могут ввести два разных тарифа, в зависимости от объемов потребления.

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Как сообщило со ссылкой на экспертов издание UE, тарифы на электроэнергию не возрастут в четыре раза. "Предполагаю, что они повысятся примерно на 30-40% – до 2,3-2,5 грн/кВт-ч", – пояснил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский сообщил, что в Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики работают сразу несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифа. Одна из них предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другая – разные тарифы в зависимости от объемов потребления.

"Что касается возможных вариантов, то в правительстве должны рассмотреть широкий спектр, от разового приведения цен до рыночно оговоренного уровня (шоковая терапия). Однако в случае такой "терапии" должна быть соответствующая защита уязвимых категорий потребителей путем адресного субсидирования", – считает эксперт Богдан Серебренников.

О повышении тарифов на ток говорят и источники в Кабмине

В Украине стоимость электроэнергии могут повысить на 40% (около 2 грн/кВт-ч): при потреблении от 1000 кВт-ч стоимость тока составит около 6,2 грн/кВт-ч, со ссылкой на собственные источники сообщила ЭП. Так, сейчас украинцы платят за киловатт-час 1,44 грн при условии, если потребляют до 250 кВт-ч в месяц, и 1,68 грн за каждый дополнительный киловатт-час, если используют больше 250 кВт-ч в месяц.

"Для состоятельных людей, использующих свыше 1000 кВт-ч в месяц, обсуждается установление рыночного тарифа на уровне около 6-6,2 грн/кВт-ч. Его планируют установить на длительный период, например на год, а затем, в случае необходимости, пересмотреть. Относительно другой категории (с потреблением до 1000 кВт-ч в месяц) продолжаются консультации. Обсуждается увеличение условно на 30-40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне", – рассказывает один из представителей рабочей группы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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