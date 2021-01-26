Украинцам будет сложно оплатить коммуналку в феврале, суммы в платежках снизятся в марте, – Витренко

В Украине снизить тарифы на газ задним числом не удалось. В результате в феврале придут платежки с учетом подорожания, а снижение стоимости голубого топлива украинцы почувствуют на себе только в марте.

Об этом в интервью ЭП рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко. "Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они получили бы еще больше платежки, примерно на четверть.

Политик заявил, что он рассчитывает, что украинцы отнесутся к такой ситуации с пониманием, но при этом добавляет: "чувствую, людям трудно будет в феврале платить эту сумму".

Отметим, с 1 февраля тариф на газ установят на уровне 6,99 грн за кубометр для всех поставщиков. Такая цена будет закреплена до конца отопительного сезона, до 31 марта 2021 года.

С февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Если сейчас ваш облгаз просит за кубометр меньше, ничего не изменится.

Как сообщал OBOZREVATEL: