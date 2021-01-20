Украинец показал платежку за отопление в 10 тыс. грн: накопил "долгов" больше 118 тысяч

Киевлянин Станислав Липовский опубликовал в соцсетях платежку за отопление. В декабре ему насчитали больше 10 тыс. грн за отопление квартиры в более 100 кв. м. "Как вам такая арифметика", – возмутился украинец.

В своей публикации житель столицы разместил платежку, в которой "зарисовал" сумму долга, однако оставил QR-код, с помощью которого удалось выяснить: только за отопление он накопил долг в размере более 70 тыс. грн.

Одна из причин, по которой могла возникнуть такая задолженность – отсутствие счетчика на отопление. Если во всем доме в квартирах установили теплосчетчики, те, кто остались без них, должны оплачивать разницу между показателем домового счетчика и всех квартирных счетчиков. Общие долги за коммуналку указанной квартиры составили более 118 тыс. грн.

Отметим, в Украине с февраля Кабинет министров снизил тариф на газ примерно на 30% до 6,99 грн. В результате отопление дома голубым топливом может подешеветь с 5,4 до 3,8 тыс. грн.

Это следует из нормативов потребления газа. Так, в среднем украинцы тратят на отопление одного квадратного метра 11 кубов газа. Если площадь дома составляет 50 квадратов, в месяц может уходить 550 кубов. Сейчас некоторые поставщики в регионах продают голубое топливо за 9,9 грн/куб.

Ныне за отопление нужно заплатить 5,4 тыс. грн, а по новым ценам уже 3,8 тыс. грн. Стоит отметить: если дом утеплен, используется энергоэффективный котел, то расходы могут быть в разы ниже.

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