Украине грозит масштабный срыв отопительного сезона: кто рискует остаться без тепла

Украинцы в целом ряде областей рискуют зимой остаться без отопления. Причина - отсутствие договоров 42 производителей тепла с "Нафтогазом". Хуже всего ситуация обстоит в Закарпатской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Там договора заключили менее половины производителей.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В нем отмечается: по словам директора по интегрированным коммуникациям "Нафтогаз Украины" Максима Билявского, на сегодняшний день целых 42 крупных производителя тепла в Украине не имеют договоров с их компанией. Причины у всех разные, например:

договор пребывает на рассмотрении;

есть другой поставщик;

отсутствует информация из-за невыхода на связь.

Таким образом, по словам Билявского, "не все, кто пока не сотрудничает с "Нафтогазом", останутся без тепла".

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В то же время, как отметил эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник, среди тех, кто не заключил договора на поставки, есть "много крупных ТКЭ именно в областных центрах и городах областного значения". Эксперт подчеркивает: кто именно рискует окончательно остаться без тепла, можно "только догадываться, анализируя заявления местных властей".

"К примеру, еще в августе в КП "Киевтеплоэнерго" сообщали, что договора с НАК "Нафтогазом" у них нет. И о том, что договор подписан, там еще не заявили", - отмечает Гарник.

Кстати, OBOZREVATEL обратился к пресс-службе КГГА с вопросом, подписан ли договор и будут ли жители столицы с теплом. Там перенаправили напрямую в "Киевтеплоэнерго", ответ от которого до момента публикации материала не поступил.

Причиной, по которой производители тепла не спешат подписывать договор с "Нафтогазом", является установленная им цена на газ. Кроме того, что она оказалась высокой, она также не совпадает с ценами, по которым ТКЭ сотрудничают с населением.

"До конца мая 2022 года ТКЭ будут покупать голубое топливо по цене 7,42 грн за куб.м без транспортировки. И это только стоимость газа, который входит в рассчитанную "Нафтогазом" квоту. Если же потребности будут свыше квот, газ придется покупать по рыночным ценам, которые на Украинской энергетической бирже уже близятся к отметке 30 грн за кубометр", - отмечается в материале.

При этом, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в тарифах на отопление и горячую воду "стоимость газа заложена на уровне 5-5,5 грн за кубометр".

Тем не менее, есть области, которые полностью готовы к отопительному сезону. Там все производители тепла заключили с "Нафтогазом" договора на поставки газа. Впрочем, таких регионов оказалось всего два:

Волынская область;

Хмельницкая область.

Премьер Денис Шмыгаль утверждает, что поскольку производители тепла будут закупать газ по 7,96 грн/куб. м, оснований для повышения тарифов на горячую воду и тепло у них нет. Поэтому, уверен он, тепловики не станут этого делать.

Впрочем, сами производители тепла обращают внимание на то, что текущие тарифы рассчитаны исходя из цены в около 4 грн/куб. м. А следовательно, в случае, если власть не компенсирует им дополнительные расходы, избежать подорожания не удастся.

Таким образом получается, что Кабмин снял с себя ответственность за возможное повышение тарифов на 40%, переложив ее на местные власти. При этом, по неофициальной информации, денег на поддержку городов у правительства нет. А потому регионам придется либо каким-то образом найти недостающие деньги, либо пойти против решения центральной власти и таки повысить тарифы.

При этом 30 сентября Кабмин, "Нафтогаз" и представители власти на местах подписали меморандум. В документе содержится обещание не повышать тарифы на тепло и горячую и воду в отопительный сезон 2021 года. Впрочем, меморандум никого ни к чему не обязывает.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября в Украине снизят тариф на электроэнергию. Вместо 1,68 за каждый кВт*час 80% смогут платить всего 1,44 грн. Это те, кто потребляет меньше 250 кВт*ч в месяц. Таким образом, при потреблении, к примеру, 250 кВт*час за сентябрь нужно заплатить 420 грн, а по новым тарифам уже 360 грн.

Также в связи с майским переводом украинцев на годовые тарифы, цены на газ не будут меняться до мая 2022-го. При том, что месячные цены у некоторых поставщиков достигают 30-31 грн за "куб". А вот отопление, несмотря на уверения правительства, все равно может подорожать.