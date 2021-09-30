Украинцы зимой могут остаться без отопления: в чем проблема и какие города под угрозой

В Украине лишь около 75% производителей тепла уже подали заявки в "Нафтогаз" для закупки газа по трехгодичным контрактам. Но к ним относятся как большие компании, так и некоторые ОСМД, которые имеют свои котельные. Если же учитывать только больших производителей, то 42 компании из 220 договоры на поставки еще не заключили.

Значит ли это, что отопительный сезон сорвется и кто может оказаться без тепла – узнавал OBOZREVATEL.

В мае нынешнего года Кабинет министров отказался от регулирования цен для теплокоммунэнерго. Если ранее "Нафтогаз" обязывался продавать им газ по фиксированной цене, то с весны теплоэнерго вынуждены сами подписывать договора с поставщиком на рыночных условиях. Но те, которые выставил сам "Нафтогаз", сразу возмутили тепловиков и местные власти, ведь не совпадали с теми, по которым ТКЭ сотрудничают с населением.

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"Эти условия в некоторых частях недопустимы. – говорит эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник. – К примеру, по части поставок, оплаты, штрафных санкций, обеспечения банковских гарантий".

"При таких условиях поставок некоторые предприятия не имеют возможности начать отопительный сезон и хоть какое-то время оплачивать полученное топливо", – говорит он.

Возмущение вызвала и стоимость газа. До конца мая 2022 года ТКЭ будут покупать голубое топливо по цене 7,42 грн за куб.м без транспортировки. И это только стоимость газа, который входит в рассчитанную "Нафтогазом" квоту. Если же потребности будут свыше квот, газ придется покупать по рыночным ценам, которые на Украинской энергетической бирже уже близятся к отметке в 30 грн за кубометр. При этом, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в тарифах на отопление и горячую воду стоимость газа заложена на уровне 5-5,5 грн за кубометр.

Часть компаний не соглашаются на такие условия. В то же время в "Нафтогазе" уверяют, что проблемы в договорах нет. "По состоянию на 3 сентября газ для производства горячей воды потребляли 254 предприятия-производителя тепла. До конца не рассчитались только три. Если нет проблем с оплатой, нет проблем с самим алгоритмом, который предусмотрен в договоре", – рассказывает директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

Тем не менее, по словам Билявского, "Нафтогаз" уже обратился к правительству с дорожной картой по решению возможных проблем в грядущем отопительном сезоне.

Календарная дата начала отопительного сезона – 15 октября. Но старт могут переносить исходя из погодных условий. В этом году маловероятно, что отопление будут включать раньше. Скорее всего, начало отопительного сезона постараются отодвинуть как можно дальше.

"Я думаю, что договора все-таки подпишут. – говорит Попенко. – Но у меня есть сомнения, что все смогут физически нормально начать отопительный сезон. Думаю, в этом году он начнется позже, потому что нет средств. И местные власти сами будут затягивать подписание договоров и начало отопительного сезона. У некоторых он может начаться в ноябре, а у кого-то может быть настолько критично, как в Светловодске в 2019-м, когда включили отопление в середине декабря".

Рано или поздно батареи потеплеют у всех. Но вот то, что зима будет проблемной – весьма вероятно, утверждает Попенко. И причина может быть не только в новых договорах и ценах на газ. "Мы не проводим ни модернизацию оборудования, ни капитальный ремонт сетей. В Украине примерно 18 100 км теплосетей. При этом за прошлый год отремонтировали 250 км. Из них 100 км – в Киеве. Фактически, работа не ведется ни местными органами власти, ни государством. Нас ждет очень много сюрпризов в технической части", – говорит он.

По последним данным, которые публиковал "Нафтогаз":

только в Волынской и Хмельницкой областях все производители тепла заключили договора на поставки газа;

хуже всего ситуация в Закарпатской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, где договора заключили менее половины производителей.

По данным Билявского, 42 крупных производителя тепла в Украине пока не имеют договоров с их компанией, но ситуация у всех разная: "В некоторых случаях договор на рассмотрении, у некоторых есть другой поставщик, по некоторым нет информации потому, что они не отвечают на звонки".

Из этого следует, что не все, кто пока не сотрудничает с "Нафтогазом", останутся без тепла.

По информации Гарника, среди тех, кто не заключил договора на поставки, много крупных ТКЭ именно в областных центрах и городах областного значения. Но кто именно пока рискует остаться без тепла – можно только догадываться, анализируя заявления местных властей. К примеру, еще в августе в КП "Киевтеплоэнерго" сообщали, что договора с НАК "Нафтогазом" у них нет. И о том, что договор подписан, там еще не заявили.

С прямым вопросом о том, подписан ли договор и будут ли жители столицы с теплом – в пресс-службе КГГА OBOZREVATEL направили в "Киевтеплоэнерго", но там до момента публикации ответа не предоставили.

Прямо сейчас уже сложно подобрать универсальный алгоритм, который поможет тепловикам решить все проблемы и с легкостью войти в отопительный сезон.

"Единственный вариант – это изменить стоимость газа для теплокоммунэнерго, – говорит Попенко. – Установить его на уровне 4,5-5 грн. Это будет достаточно, чтобы решить вопрос стоимости газа для теплокоммунэнерго и вопрос с долгами".

По словам Гарника, местные власти и правительство действительно ищут пути решения этой проблемы, но вопросом занялись слишком поздно: "Сейчас сказать, что вопрос решен – нельзя. У нас накопилось много проблем. Но после отопительного сезона обращения и городов, и Ассоциации городов с тем, чтобы регулировать их – не были услышаны. Только сейчас усилия для решения проблем начали наращивать".

Отопление – стратегически важная услуга, поэтому даже если каким-то ТКЭ не удастся наладить отношения с "Нафтогазом", с большой вероятностью им помогут на уровне местной или даже центральной власти. Но остается другая проблема – цены на отопление и горячую воду, вероятно, будут выше, чем в прошлом отопительном сезоне. А значит нас ждет очередной рост коммунальных долгов из-за того, что население не будет/не сможет платить по тарифам. Соответственно, войти в следующий отопительный сезон уже в 2022 году тепловикам будет тоже нелегко.