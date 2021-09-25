Тарифы на отопление и горячую воду могут взлететь в Украине: что недоговаривает Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основания для повышения тарифов на тепло и горячую воду (решение принимает местная власть) нет, так как тепловики получат газ по цене 7,96 грн за куб. В то же время сами представители городов утверждают: в действующих ценах заложен старый тариф на голубое топливо в размере около 4 грн за куб, поэтому без компенсаций обойтись без подорожания не удастся.

Тарифы на тепло и горячую воду устанавливают на уровне городов, пояснил премьер, отвечая на вопросы нардепов 24 сентября. Чтобы предприятия, которые генерируют и поставляют коммунальные услуги украинцам, не покупали газ по рыночной цене (а сейчас это уже более 24 грн за куб), "Нафтогаз" предложил им подписать контракты с ценой в 7,96 грн. И это, уверен Шмыгаль, позволит не пересматривать цены.

Фактически Кабинет министров ответственность с себя снимает. Мол, газ им продали, а дальше пусть принимают решения самостоятельно. Уже 70% теплокоммунэнерго, по данным Кабмина, заключили такие контракты. "Нет объективных причин, чтобы повышать тарифы на тепло и воду", – сказал глава правительства.

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Ровно год назад, в сентябре 2020-го, каждый кубометр газа стоил 5,5 грн. А в действующих тарифах вовсе заложена стоимость кубометра в около 4 грн за куб, рассказал OBOZREVATEL эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник.

То есть сейчас украинцам предлагают горячую воду по цене, которая компенсирует цену на газ в 4 грн, а покупать голубое топливо предприятия могут по цене почти в два раза выше – 7,96 грн. "Если раньше распределение стоило 60 копеек, а сейчас 2-2,5 грн – это повлияет на тариф. Потому к стоимости газа мы добавляем еще услуги по распределению", – говорит Гарник.

Неофициально в Кабмине говорят: денег на поддержку городов для того, чтобы они могли удерживать низкие цены на коммунальные услуги, нет. Местные бюджеты могут сами искать на это ресурс. Более того, в рамках децентрализации предусматривался механизм уравнения: богатые города должны были субсидировать бедные. Сейчас же местная власть требует от Кабмина предоставить компенсацию для того, чтобы удержать цены на отопление и горячую воду. В результате, по его оценкам, тарифы могут взлететь на 40%.

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