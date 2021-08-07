Цены на газ в Украине взлетели до рекордной отметки: как повлияет на тарифы

В Украине цены европейского газа, с учетом доставки, достигли рекордной отметки в 16,2 грн за куб. Среди причин такого подорожания – искусственное ограничение поставок со стороны России.

Это следует из данных торгов, опубликованных Украинской энергетической биржей (УЭБ). Так, еще несколько месяцев назад стоимость газа составляла около 9,4 грн за куб. В августе усредненная стоимость достигла уже 15,7 грн, а последние закупки обошлись в 16,2 грн за кубометр.

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Главный виновник подорожания – российский "Газпром". Накануне запуска "Северного потока-2" он искусственно занижает объемы транзита, в результате европейские страны не могут полноценно заполнить свои хранилища.

А от дополнительных мощностей Россия также намеренно отказывается. В результате ситуация ухудшается с каждой неделей.

Для тех, кто пользуется годовым тарифом на газ, ситуация не изменится. Их ценна останется прежней. А вот месячная стоимость будет расти. Кроме того, стоит учитывать, что это влияет и на расходы теплокоммунэнерго. Это те компании, которые закупают голубое топливо для генерации тепла и горячей воды. И если они тратят больше, значит, вырастут и тарифы на их коммунальные услуги.

Напомним, президент Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Фактически это позволяет достроить и запустить газопровод.

Разные позиции по поводу газопровода есть и в Германии. К примеру, "зеленые", которые после новых выборов могут получить большое представительство в немецком парламенте, выступают категорически против нового проекта.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что Украина может со временем полностью лишиться статуса страны-транзитера газа. В таком случае Россия не только перестанет платить за доставку голубого топлива, но больше не будет зависимой от украинской газотранспортной системы.