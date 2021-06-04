Цены на газ в июне пересчитали для всех украинцев: опубликован полный список тарифов

Украинцам в июне установили новые месячные тарифы. Стоимость кубометра, зависимо от поставщика, колеблется в пределах 7,8-13,5 грн/$. При этом у большинства компаний годовой тариф менее выгодный, чем месячный.

Годовые предложения в июне, как и в мае, будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр. Самые низкие цены предложили "Агросинтез Трейдинг" с ценой 7,80 грн за кубометр, ЭводаТрейд КП Луцкводоканал с ценой 7,88 грн за кубометр, Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт с ценой 7,89 грн за кубометр, а также ГК Нафтогаз Украины с ценой 7, 96 грн за кубометр, подсчитало издание Газправда.

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В целом большинство компаний установила цены до 9 грн за кубометр. А самый распространенный летний ценник на газ в июне – 7,98-7,99 грн за кубометр. Еще более 20 поставщиков продавать клиентам с годовым тарифным планам кубометр топлива по цене от 9,20 грн и до 13,50 грн.

Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июнь, колеблются от 7,80 и до 12 грн за кубометр.

"Как видим, ожидаемого сезонного снижения цен на газ не произошло. Наоборот, из-за рекордно низкого предложения, спровоцированную "Газпромом", который не спешит продавать свой газ, цены на европейских газовых хабах достаточно высоки. Соответственно, такие же тенденции и в Украине. Средневзвешенная цена на природный газ по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической биржи по состоянию на 27.05.2021 г.. на июнь составила более 12,1 грн за кубометр", – рассказывает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.