Газ и бензин подорожают, а курс доллара изменится: что ждет украинцев в мае

В Украине уже с 1 мая может начаться планомерный рост цен на бензин. Кроме того, всех переведут на годовые газовые тарифы. А налоговая перестанет принимать декларации и граждан, которые их не подали, ждет наказание.

О том, какие новшества ждут украинцев в следующем месяце, читайте в материале OBOZREVATEL.

В мае стоимость бензина на АЗС может увеличиться примерно на 1 грн за литр. Также, несмотря на поставки из Беларуси, под вопросом остаются стабильные поступления дизтоплива. Заминки в поставках по цепочке от "Роснефти" – чуть ли не главная проблема рынка. После обысков в сети Glusco, которая связана с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, ее материнская компания Proton Energy Group S.A. фактически прекратила работу.

"Была надежда на быструю замену Proton Energy, которая продавала эти ресурсы с 2016 года, но на сегодня ясности с новым трейдером нет", – рассказывает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. К маю запасы дизтоплива, которых якобы много (но сколько, никто не знает), иссякнут. "И теперь рынку необходимо будет найти… 300 тысяч тонн дизтоплива (почти 50% баланса) и минимум 40 тысяч тонн сжиженного газа (25% рынка). Поверьте, это много", – поясняет эксперт.

В такой ситуации, как говорит директор "Консалтинговой группы А-95", сложно предсказать развитие событий. "Будет дефицит сжиженного газа. А что такое сжиженный газ? На него переходили, чтобы сэкономить на бензине. А когда будет дефицит газа, увеличится спрос на бензин. Как его будут покрывать? Возможно, кому-то будет легче вообще продавать только избранным клиентам", – пояснил Куюн.

Экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук также считает, что в Украине могут ограничить продажу. Тогда заправиться смогут только избранные. "В апреле мы еще сможем продержаться на запасах, которые были сделаны ранее оптовиками. Но в мае уже может быть проблема", – говорит эксперт.

"Если топливо будет в дефиците, могут ограничить продажу и цена будет немного другой", – говорит эксперт.

С 1 мая на рынке газа действуют новые правила. Поставщики автоматически и без разрешения клиентов переводят всех на годовые тарифы. Если сейчас украинцы платят около 6,99 грн за куб, то по новым правилам цена будет варьироваться от 7,96 грн до 13,5.

Как подсчитал OBOZREVATEL, в результате зимой некоторым семьям придется платить почти на 1,5 тыс. грн в месяц больше (при условии наличия газового отопления). Большая часть газсбытов (которые поставляют газ большинству украинцев и имеют десятки региональных представительств) предлагают годовой тариф в размере 7,99 грн за куб.

Например, цены для семьи из трех человек, где газ используют только для приготовления еды, примерно изменятся следующим образом:

"Нафтогаз":

в апреле: 67,2 грн;

годовой тариф: 78 грн.

"Черновицкая областная энергоснабжающая компания":

в апреле: 81,3 грн;

годовой тариф: 128,2 грн.

Газсбыты:

в апреле: 68,5 грн;

годовой тариф: 78,3 грн.

Если использовать газ для отопления (300 кубов в месяц):

"Нафтогаз":

в апреле: 2058 грн;

годовой тариф: 2388 грн.

"Черновицкая областная энергоснабжающая компания":

в апреле: 2490 грн;

годовой тариф: 4050 грн.

Газсбыты:

в апреле: 2097 грн;

годовой тариф: 2397 грн.

Отчасти курс зависит и от нашего сотрудничества с МВФ, ведь успешное партнерство помогает привлекать других иностранных кредиторов и заполнять "дыру" в бюджете. В целом же эксперты ожидают плавное укрепление курса доллара в мае, до конца года ситуация будет зависеть от МВФ.

"Если сотрудничество с МВФ продолжится и Украина получит очередной транш, то к концу года доллар будет в районе 27,5 грн. Без сотрудничества – коло 28,5 грн", – говорит аналитик Вадим Иосуб.

В бюджете-2021 курс доллара заложили на уровне 29,1 гривни за доллар. Дело в том, что бюджет рассчитывается в гривне, а прибыль, к примеру, от международной торговли, мы получаем в долларах. Если курс растет, прибыль в долларах остается такой же, но в переводе на гривни – становится больше. Экономист отмечает: поскольку ситуация с покрытием дефицита бюджета пока оставляет желать лучшего, есть риск того, что поступления в бюджет попытаются поднять искусственно, путем снижения гривни к доллару.

"Если проблемы сохранятся, за счет девальвации гривни будут заполнять "дыры" в бюджете. Потому будут искусственно девальвировать гривню минимум до этих показателей 29,1 грн", – утверждает он.

В то же время Иосуб такую меру не допускает: "Безусловно, такого быть не может. Этот прогноз – цифра техническая. Бюджет составляется в гривне. А расходы и доходы – в иностранной валюте. Чтобы валюту переводить – нужен курс. Этот курс не является целевым, чтобы правительство или НБУ прилагали какие-то усилия для установления его именно таким. Кто заинтересован в таком курсе – это Минфин. Но он не может влиять на него напрямую. Это может сделать только Нацбанк, который, в свою очередь, такую вероятность ежегодно отрицает. Ведь из года в год курс для исполнения бюджетных показателей и реальный – не совпадают".

Украинцы до 1 мая должны подать декларации и заплатить налоги за дополнительный доход. К примеру, за сдачу недвижимости в аренду нужно отдать 18%, а за продажу жилья – 5%. Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины. Декларация о доходах подается в налоговую по месту своей регистрации.

За что нужно платить налог:

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д) – 18%;

доход от аренды недвижимости – 18%;

прибыль от ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

подарки и не целевая благотворительность – 18%;

доход от продажи недвижимости – 5%.

"В случае если налогоплательщик в соответствии с нормами действующего законодательства, обязан (вправе) представить годовую декларацию, но в то время проживает не по месту регистрации (прописки), то эта форма отчетности все равно подается в контролирующий орган по налоговому адресу, то есть по месту регистрации согласно паспортным данным", – поясняют в налоговой.

В целом май может запомниться украинцам не только подорожанием газа, но и снижением курса доллара и дефицитом на заправках по всей стране.