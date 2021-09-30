Тарифы на коммуналку пересчитают в октябре: сколько заплатим за газ, свет и отопление

В Украине с 1 октября снизят тариф на электроэнергию. При этом могут утвердить подорожание тепла, а месячные цены на газ уже значительно повысили. О том, как и почему изменятся расходы на коммунальные услуги, читайте в материале OBOZREVATEL.

Цены на голубое топливо для абсолютного количества украинцев останутся прежними. Дело в том, что еще в мае украинцев перевели на годовые тарифы, они не будут меняться до мая 2022-го. А вот месячные цены уже значительно выросли.

Например, компания "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" в сентябре просила за каждый кубометр 20,96 грн, а в октябре – уже 31,06 за кубометр. К примеру, потребляя 200 кубометров в месяц, раньше приходилось платить 4,1 тыс. грн, а с новыми ценами уже 6,2 тыс. грн.

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Отопительный сезон в Украине начинается в октябре, поэтому первые платежки уже с расходами на тепло придут только в декабре. При этом важно отметить, что значительная часть коммунальных предприятий уже заявила о том, планирует пересмотреть цены в сторону увеличения.

И рост может составить около 40%. В то же время в Кабмине говорят, что сделали все, чтобы в городах (а за тарифы отвечает местная власть) не пересматривали тарифы.

Для 80% украинцев тарифы на электроэнергию снизят. С 1 октября будет действовать новая цена – вместо 1,68 за каждый кВт*час придется заплатить всего 1,44 грн. К примеру, при потреблении 250 кВт*час в месяц в сентябре нужно заплатить 420 грн, а по новым тарифам уже 360 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL: