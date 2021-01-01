Тарифы на газ повысили: можно ли платить на 40% меньше, как пообещал Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал, что государственный "Нафтогаз" будет предлагать самые низкие цены на голубое топливо. По его словам, украинцы могут платить за газ на 40% меньше.

При этом уже с 1 января тарифы на голубое топливо выросли как минимум на 17,5%. "Нафтогаз", к примеру, поднял тариф с 6,33 грн (в декабре 2020-го) до 7,22 грн (в январе 2021-го) за кубометр.

О том, действительно ли можно сэкономить на газе, читайте в материале OBOZREVATEL.

По словам президента, "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по самым низким тарифам. Он посчитал, что украинцы могут сэкономить около 40%, если перейдут на услуги государственной компании.

"Частные поставщики в разных регионах Украины иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем "Нафтогаз". "Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем НАК. "Нафтогаз" будет предлагать самые низкие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать", – анонсировал Зеленский.

Сейчас большинство украинцев покупают голубое топливо у облгаз сбытов (компании связаны с облгазами), те действительно продают дороже, чем "Нафтогаз".

Нет. С августа, когда в Украине перестали контролировать цены на голубое топливо, несколько десятков поставщиков самостоятельно решают, какие тарифы устанавливать. И с того момента "Нафтогаз" ни разу не устанавливал самый низкий тариф.

К примеру, проект "ГазПравда" собрал цены всех поставщиков в Украине. Оказалось, что дешевле "Нафтогаза" продают пять компаний! К примеру, клиенты "Газ АП" могут покупать кубометр по цене всего в 6,99 грн.

У кого самые низкие тарифы:

"Газ АП" – 6,99 грн за куб;

Megawatt – 7,05 грн за куб;

"Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн за куб;

"Энергетические ресурсы Украины" – 7,11 грн за куб;

"Аскания Энерджи" – 7,2 грн за куб;

"Нафтогаз" – 7,224 грн за куб.

Правда, есть, к примеру, и "Суммы гассбыт", у которых стоимость кубометра уже достигла 9,91 грн.

Можно, но только если ваш поставщик завысил цену и вы его замените. При этом необязательно выбирать "Нафтогаз". На рынке работают десятки таких же компаний, как и "Нафтогаз". И часть из них, как написано выше, предлагает даже более выгодные цены.

Зеленский фактически рекламирует "Нафтогаз", так как это государственная компания, доходы от нее пополняют государственный бюджет. Но это не означает, что не нужно выбирать и сразу соглашаться на услуги НАКа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 года больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене. Остальные же смогут пользоваться только месячным тарифом.