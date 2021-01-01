Тарифи на газ підвищили: чи можна платити на 40% менше, як пообіцяв Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що державний "Нафтогаз" буде пропонувати найнижчі ціни на блакитне паливо. За його словами, українці можуть платити за газ на 40% менше.

При цьому вже з 1 січня тарифи на блакитне паливо виросли як мінімум на 17,5%. "Нафтогаз", наприклад, підняв тариф з 6,33 грн (в грудні 2020-го) до 7,22 грн (в січні 2021-го) за кубометр.

Про те, чи дійсно можна заощадити на газі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За словами президента, "Нафтогаз" буде продавати блакитне паливо за найнижчими тарифами. Він порахував, що українці можуть заощадити близько 40%, якщо перейдуть на послуги державної компанії.

"Приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж "Нафтогаз". "Ми навіть знайшли одну компанію, яка пропонує на 50% більшу ціну, ніж НАК. "Нафтогаз" буде пропонувати найменші ціни на ринку. І буде боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок. У нас COVID-19, і людям треба допомагати", – анонсував Зеленський.

Зараз більшість українців купує блакитне паливо у облгаз збутів (компанії пов'язані з облгазами), ті дійсно продають дорожче, ніж "Нафтогаз".

Ні. З серпня, коли в Україні перестали контролювати ціни на блакитне паливо, кілька десятків постачальників самостійно вирішує, які тарифи встановлювати. І з того моменту "Нафтогаз" жодного разу не встановлював найнижчий тариф.

Наприклад, проєкт "ГазПравда" зібрав ціни всіх постачальників в Україні. Вони підрахували, що дешевше "Нафтогазу" продають п'ять компаній! Наприклад, клієнти "Газ АП" можуть купувати кубометр за ціною всього в 6,99 грн.

У кого найнижчі тарифи:

"Газ АП" – 6,99 грн за куб;

Megawatt – 7,05 грн за куб;

"Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн за куб;

"Енергетичні ресурси України" – 7,11 грн за куб;

"Асканія Енерджі" – 7,2 грн за куб;

"Нафтогаз" – 7,224 грн за куб.

Щоправда, є, наприклад, і "Суми газзбутт", у яких вартість кубометра вже досягла 9,91 грн.

Можна, але тільки якщо ваш постачальник завищив ціну і ви його заміните. При цьому необов'язково вибирати "Нафтогаз". На ринку працюють десятки компаній. І частина з них, як написано вище, пропонує навіть менші ціни, ніж "Нафтогаз".

Зеленський фактично рекламує "Нафтогаз", бо це державна компанія, доходи від неї поповнюють державний бюджет. Але це не означає, що не потрібно вибирати і одразу погоджуватися на послуги НАКу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною. Решта ж зможе користуватися тільки місячним тарифом.