Зеленский пообещал, что украинцы смогут сэкономить на газе до 40%

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая госпоставщика.

Помочь населению сэкономить на счетах должны государственные компании, в частности НАК "Нафтогаз Украины". Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает Офис президента.

"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. "Нафтогаз" должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже обсудил с председателем правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым вопрос цен для населения. В частности, стоимость газа в январе 2021 года от НАК составляет 7,22 грн/куб. м, тогда как в областных газсбытах в среднем – 9,9 грн/куб. м.

"Частные поставщики в разных регионах Украины иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем "Нафтогаз". "Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем НАК. "Нафтогаз" будет предлагать самые низкие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 года больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене. Остальные же смогут пользоваться только месячным тарифом.