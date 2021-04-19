Тариф на газ в Украине взлетит через несколько недель: сколько придется платить целый год

В Украине с 1 мая введут годовые тарифы на газ. Из-за ситуации на европейских рынках, стоимость одного кубометра может увеличится с около 7 до 12 грн.

Такой прогноз озвучил президент ассоциации "Недропользователи Украины" Роман Сторожев, передает Kosatka.media. "Ситуация на рынке в Европе свидетельствует о том, что, скорее всего, европейские поставщики не будут в таких объемах, как в прошлом году, закачивать газ в украинские хранилища. Плюс холодный апрель отсрочивает начало закачки газа в европейские хранилища", – отметил эксперт.

Как говорит Сторожев: можно предположить с достаточной степенью уверенности, что низких цен на газ, как в прошлом году, не будет. "Рыночная цена на природный газ будет достаточно высокой. Таким образом годовой продукт будет достаточно дорогим. Может не 12 тыс. грн, но где-то близко", – считает Сторожев.

Он отметил, что для независимых поставщиков, которые хотят продавать газ населению, нужно, чтобы цены на их годовые тарифы были максимально приближены к рыночным. Причина в том, что заключить контракт с Нафтогазом они смогут, только передав ему EIC-коды конкретных потребителей, чтобы исключить возможность продажи такого газа "налево" с наценкой. Но у новых поставщиков баз с такими кодами нет. Не имея возможности опираться на ресурс Нафтогаза, такой поставщик должен или устанавливать рыночный тариф, чтобы иметь прибыль, либо сознательно идти на убытки, чтобы просто зайти на рынок.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.