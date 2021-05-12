Тариф на электроэнергию может взлететь в два раза: что готовят украинцам

В Украине уже с 1 июля введут в действие новые тарифы на электроэнергию. В результате в среднем стоимость электроэнергии может увеличиться в два раза.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Тариф на электроэнергию состоит из: стоимости самого тока, тарифа на передачу сетями "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями, тарифа на поставку и налоги. Действующая цена в 1,68 грн не покрывает реальные расходы. только за транспортировку приходится отдавать 1,51 грн.

По данным Бойко, сейчас цена должна составлять:

2,6-2,96 грн за кВт*час в Киеве и Днепропетровской области;

3,7-4 грн за кВт*час в Ивано-Франковской и Луганской областях.

То есть в каждом регионе есть своя себестоимость. Но расходы делят (и будут делить) на всех, чтобы не создавать разные условия для украинцев, зависимо от их места жительства. Как рассказывают собеседники OBOZREVATEL в правительстве, сейчас стоимость кВт*час электроэнергии должна быть в среднем на уровне 3 грн.

К росту цен также подталкивают следующие решения:

тариф на передачу для "Укрэнерго" увеличили до 35 коп. за кВт*час (на 21%);

средневзвешенный тариф на распределение увеличился на 31% (до 1,06 грн);

средневзвешенный тариф на поставку составляет около 10 коп. за кВт*час.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги. При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.