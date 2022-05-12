Сколько украинцам придется платить за газ в мае: "Нафтогаз" установил тариф
Газоснабжающая компания "Нафтогаз" оставил в мае цену на газ для для своих клиентов на уровне 7,96 грн/кубометр. Договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и компанией будут автоматически продлены.
Об этом сообщила пресс-служба компании. Там отметили: подать заявку на присоединение к "Нафтогаз Украины" можно в несколько способов. В частности:
заполнить заявку на сайте;
через приложение "Приват24";
в отделениях "Новой почты";
в отделениях банков ПУМБ и Ощадбанк в регионах, где не ведутся активные боевые действия.
Для оформления заявки нужно заполнить краткую форму и предоставить несколько документов. Речь идет о:
паспорте;
ИНН;
документе о праве собственности на жилье;
согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья;
EIC-код (16-значный персональный газовый номер об объекта).
В то же время, в Украине запретили исполнять решение судов о принудительном взыскании с граждан задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий закон приняли в Верховной Раде. Запрет будет действовать до конца военного положения.
Согласно документу, запрещается принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физические лица. А также юридические лица в областях:
электро-, водоснабжения;
водоотвода;
выращивания сельскохозяйственных культур;
животноводства;
производства пищевых продуктов;
предоставления доступа к сети Интернет;
производства вакцин;
исследования в сфере биологических наук;
космической деятельности.
Также под действие закона подпадают и учреждения других сфер. В частности:
оборонно-промышленного комплекса;
органов военного управления;
соединений, воинских частей;
высшие военные учебные заведения;
военные учебные подразделения;
высшего образования;
учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;
предприятия железнодорожного транспорта.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам насчитывают долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет. Некоторые поставщики требуют платить даже за разрушенное жилье. Однако после того, как власти соберут полную информацию о разрушенных домах, а украинцы в пустующих домах и квартирах подадут актуальные показатели счетчиков, долги могут списать.