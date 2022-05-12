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Сколько украинцам придется платить за газ в мае: "Нафтогаз" установил тариф

Роман Костюченко
Коммуналка
2 минуты
10,0 т.
Сколько украинцам придется платить за газ в мае: 'Нафтогаз' установил тариф

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" оставил в мае цену на газ для для своих клиентов на уровне 7,96 грн/кубометр. Договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и компанией будут автоматически продлены.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Там отметили: подать заявку на присоединение к "Нафтогаз Украины" можно в несколько способов. В частности:

  • заполнить заявку на сайте;

  • через приложение "Приват24";

  • в отделениях "Новой почты";

  • в отделениях банков ПУМБ и Ощадбанк в регионах, где не ведутся активные боевые действия.

Для оформления заявки нужно заполнить краткую форму и предоставить несколько документов. Речь идет о:

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  • паспорте;

  • ИНН;

  • документе о праве собственности на жилье;

  • согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья;

  • EIC-код (16-значный персональный газовый номер об объекта).

В то же время, в Украине запретили исполнять решение судов о принудительном взыскании с граждан задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий закон приняли в Верховной Раде. Запрет будет действовать до конца военного положения.

Согласно документу, запрещается принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физические лица. А также юридические лица в областях:

  • электро-, водоснабжения;

  • водоотвода;

  • выращивания сельскохозяйственных культур;

  • животноводства;

  • производства пищевых продуктов;

  • предоставления доступа к сети Интернет;

  • производства вакцин;

  • исследования в сфере биологических наук;

  • космической деятельности.

Также под действие закона подпадают и учреждения других сфер. В частности:

  • оборонно-промышленного комплекса;

  • органов военного управления;

  • соединений, воинских частей;

  • высшие военные учебные заведения;

  • военные учебные подразделения;

  • высшего образования;

  • учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;

  • предприятия железнодорожного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам насчитывают долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет. Некоторые поставщики требуют платить даже за разрушенное жилье. Однако после того, как власти соберут полную информацию о разрушенных домах, а украинцы в пустующих домах и квартирах подадут актуальные показатели счетчиков, долги могут списать.