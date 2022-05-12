Сколько украинцам придется платить за газ в мае: 'Нафтогаз' установил тариф

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" оставил в мае цену на газ для для своих клиентов на уровне 7,96 грн/кубометр. Договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и компанией будут автоматически продлены.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Там отметили: подать заявку на присоединение к "Нафтогаз Украины" можно в несколько способов. В частности:

заполнить заявку на сайте;

через приложение "Приват24";

в отделениях "Новой почты";

в отделениях банков ПУМБ и Ощадбанк в регионах, где не ведутся активные боевые действия.

Для оформления заявки нужно заполнить краткую форму и предоставить несколько документов. Речь идет о:

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паспорте;

ИНН;

документе о праве собственности на жилье;

согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья;

EIC-код (16-значный персональный газовый номер об объекта).

В то же время, в Украине запретили исполнять решение судов о принудительном взыскании с граждан задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий закон приняли в Верховной Раде. Запрет будет действовать до конца военного положения.

Согласно документу, запрещается принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физические лица. А также юридические лица в областях:

электро-, водоснабжения;

водоотвода;

выращивания сельскохозяйственных культур;

животноводства;

производства пищевых продуктов;

предоставления доступа к сети Интернет;

производства вакцин;

исследования в сфере биологических наук;

космической деятельности.

Также под действие закона подпадают и учреждения других сфер. В частности:

оборонно-промышленного комплекса;

органов военного управления;

соединений, воинских частей;

высшие военные учебные заведения;

военные учебные подразделения;

высшего образования;

учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;

предприятия железнодорожного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам насчитывают долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет. Некоторые поставщики требуют платить даже за разрушенное жилье. Однако после того, как власти соберут полную информацию о разрушенных домах, а украинцы в пустующих домах и квартирах подадут актуальные показатели счетчиков, долги могут списать.