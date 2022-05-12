Военное положение: в Украине запретили принудительно стягивать долги за коммуналку

В Украине запретили исполнять решение судов о принудительном взыскании с граждан задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий закон приняли в Верховной Раде. Запрет будет действовать до конца военного положения.

Согласно документу, запрещается принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физические лица. А также юридические лица в областях:

электро-, водоснабжения;

водоотвода;

выращивания сельскохозяйственных культур;

животноводства;

производства пищевых продуктов;

предоставления доступа к сети Интернет;

производства вакцин;

исследования в сфере биологических наук;

космической деятельности.

Также под действие закона подпадают и учреждения других сфер. В частности:

Видео дня

оборонно-промышленного комплекса;

органов военного управления;

соединений, воинских частей;

высшие военные учебные заведения;

военные учебные подразделения;

высшего образования;

учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;

предприятия железнодорожного транспорта.

Кроме того, в период военного положения, согласно закону, не проводятся плановые и внеплановые проверки:

самих частных исполнителей;

рассмотрение Дисциплинарной комиссией частных исполнителей при Министерстве юстиции представлений об их привлечении дисциплинарной ответственности.

"Закон будет способствовать защите национальных интересов в связи с военной агрессией Российской Федерации, обеспечению законных интересов юридических лиц, конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения", – говорится в пояснительной записке к закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам насчитывают долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет. Некоторые поставщики требуют платить даже за разрушенное жилье. Однако после того, как власти соберут полную информацию о разрушенных домах, а украинцы в пустующих домах и квартирах подадут актуальные показатели счетчиков, долги могут списать.