Военное положение: в Украине запретили принудительно стягивать долги за коммуналку
В Украине запретили исполнять решение судов о принудительном взыскании с граждан задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий закон приняли в Верховной Раде. Запрет будет действовать до конца военного положения.
Согласно документу, запрещается принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физические лица. А также юридические лица в областях:
электро-, водоснабжения;
водоотвода;
выращивания сельскохозяйственных культур;
животноводства;
производства пищевых продуктов;
предоставления доступа к сети Интернет;
производства вакцин;
исследования в сфере биологических наук;
космической деятельности.
Также под действие закона подпадают и учреждения других сфер. В частности:
оборонно-промышленного комплекса;
органов военного управления;
соединений, воинских частей;
высшие военные учебные заведения;
военные учебные подразделения;
высшего образования;
учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;
предприятия железнодорожного транспорта.
Кроме того, в период военного положения, согласно закону, не проводятся плановые и внеплановые проверки:
самих частных исполнителей;
рассмотрение Дисциплинарной комиссией частных исполнителей при Министерстве юстиции представлений об их привлечении дисциплинарной ответственности.
"Закон будет способствовать защите национальных интересов в связи с военной агрессией Российской Федерации, обеспечению законных интересов юридических лиц, конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения", – говорится в пояснительной записке к закону.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам насчитывают долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет. Некоторые поставщики требуют платить даже за разрушенное жилье. Однако после того, как власти соберут полную информацию о разрушенных домах, а украинцы в пустующих домах и квартирах подадут актуальные показатели счетчиков, долги могут списать.