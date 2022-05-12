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Военное положение: в Украине запретили принудительно стягивать долги за коммуналку

Роман Костюченко
Коммуналка
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В Украине запретили принудительно стягивать долги за коммуналку

В Украине запретили исполнять решение судов о принудительном взыскании с граждан задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий закон приняли в Верховной Раде. Запрет будет действовать до конца военного положения.

Согласно документу, запрещается принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физические лица. А также юридические лица в областях:

  • электро-, водоснабжения;

  • водоотвода;

  • выращивания сельскохозяйственных культур;

  • животноводства;

  • производства пищевых продуктов;

  • предоставления доступа к сети Интернет;

  • производства вакцин;

  • исследования в сфере биологических наук;

  • космической деятельности.

Также под действие закона подпадают и учреждения других сфер. В частности:

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  • оборонно-промышленного комплекса;

  • органов военного управления;

  • соединений, воинских частей;

  • высшие военные учебные заведения;

  • военные учебные подразделения;

  • высшего образования;

  • учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;

  • предприятия железнодорожного транспорта.

Кроме того, в период военного положения, согласно закону, не проводятся плановые и внеплановые проверки:

  • самих частных исполнителей;

  • рассмотрение Дисциплинарной комиссией частных исполнителей при Министерстве юстиции представлений об их привлечении дисциплинарной ответственности.

"Закон будет способствовать защите национальных интересов в связи с военной агрессией Российской Федерации, обеспечению законных интересов юридических лиц, конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения", – говорится в пояснительной записке к закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам насчитывают долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет. Некоторые поставщики требуют платить даже за разрушенное жилье. Однако после того, как власти соберут полную информацию о разрушенных домах, а украинцы в пустующих домах и квартирах подадут актуальные показатели счетчиков, долги могут списать.